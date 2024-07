Thiaroye1944 : d'anciens hommes de troupe et fils d’anciens combattants demandent à la France "de revoir sa copie" et adoubent le PM sur sa sortie...

Depuis la sortie du Premier ministre fustigeant l’attitude de la France qui vient de reconnaitre six tirailleurs africains, tués au Sénégal en 1944, reconnus « morts pour la France », les débats s’intensifient et de plus en plus, des personnes directement concernées s’indignent de cette décision.



Dans le rang des anciens combattants, des anciens hommes de troupe ou même des fils d’anciens combattants, l’indignation et la désolation sont totales. À la maison des anciens combattants, où bon nombre de héros se retrouvent, les avis vont totalement en accord avec la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko.



Ces derniers affirment que « la France doit revoir sa copie » concernant la reconnaissance de six tirailleurs africains. Pour eux, Thiaroye était un camp de transit, ainsi plusieurs soldats africains s’y retrouvaient. Ils trouvent irrespectueux de la part des autorités françaises d’en reconnaitre que 6 hommes tués en 1944 au camp de Thiaroye.



À cet effet, ces anciens hommes de troupe et fils d’anciens combattants trouvent très légitime la sortie du Premier ministre, ils l’encouragent ainsi à continuer sur cette lancée.