Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur”


Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur”
La fête de la Korité a failli se transformer en tragédie aux Parcelles Assainies. D’après L’Observateur, une jeune fille de 20 ans, identifiée sous les initiales A. Bâ, a tenté de mettre fin à ses jours après avoir été démasquée pour un vol portant sur la somme de quatre millions de francs CFA appartenant à son oncle.
 
Les faits se sont déroulés samedi soir, aux environs de 21h30, à l’unité 25 des Parcelles Assainies. Alors que les familles célébraient encore l’Aïd el-Fitr dans une ambiance festive, des cris ont brusquement déchiré le calme du quartier. Alertés, les riverains découvrent une scène glaçante : la jeune A. Bâ gît au pied d’un immeuble R+2, après s’être jetée du deuxième étage.
 
Un geste désespéré pour fuir la honte
 
Rapidement prise en charge par les sapeurs-pompiers, la victime est évacuée en urgence vers une structure sanitaire. Selon les informations rapportées par L’Observateur, elle souffre de douleurs intenses aux membres inférieurs ainsi que de multiples contusions, mais échappe miraculeusement à des blessures fatales.
 
Une fois son état stabilisé, la jeune fille est entendue par les enquêteurs. Son récit met en lumière un profond malaise psychologique. Élevée depuis l’âge de 7 ans par sa tante et son oncle, elle n’aurait pas supporté d’être confrontée à la réalité de ses actes. Démasquée pour le vol de plusieurs millions de francs CFA, elle aurait décidé de “laver son honneur” en mettant fin à ses jours.
 
Un vol en deux temps qui fait éclater la vérité
 
L’oncle, identifié comme S. Dia, a confié aux enquêteurs avoir été victime de deux vols distincts dans son armoire : un premier montant de trois millions de francs CFA, suivi d’un second vol d’un million de francs CFA survenu quelques jours plus tard.
 
Intriguée par ces disparitions répétées, son épouse mène une enquête discrète qui aboutit finalement à la mise en cause de la jeune A. Bâ. Après des dénégations initiales, cette dernière finit par passer aux aveux. Elle restitue même une partie de la somme, soit 915 000 francs CFA, provenant du dernier vol.
 
Mais cette confession ne marque pas la fin de l’affaire. Submergée par le remords et la honte, la jeune fille bascule dans un désespoir profond, au point de planifier son geste extrême.
 
Des millions dilapidés en téléphones portables
 
Interrogée sur l’utilisation de l’argent dérobé, A. Bâ explique avoir dépensé les fonds dans l’achat de téléphones portables. Une justification qui, selon L’Observateur, n’a pas atténué la douleur ni la déception de la famille qui l’avait recueillie et élevée comme leur propre enfant.
 
Autres articles
Lundi 23 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Atelier de clôture du programme TGG ALM à Kolda : Des avancées significatives notées dans l'abandon des mutilations génitales féminines...

Atelier de clôture du programme TGG ALM à Kolda : Des avancées significatives notées dans l'abandon des mutilations génitales féminines... - 23/03/2026

Journée mondiale de l’eau : l’Afrique mise sur une vision inclusive à l’horizon 2063 ( Cheikh Tidiane Dieye)

Journée mondiale de l’eau : l’Afrique mise sur une vision inclusive à l’horizon 2063 ( Cheikh Tidiane Dieye) - 23/03/2026

Énergie : Dakar accueille une rencontre stratégique sur les réseaux électriques en Afrique de l’Ouest

Énergie : Dakar accueille une rencontre stratégique sur les réseaux électriques en Afrique de l’Ouest - 23/03/2026

Vulgarisation des politiques publiques : la Coalition Diomaye Président apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l’action gouvernementale (Lamine Sène)

Vulgarisation des politiques publiques : la Coalition Diomaye Président apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l’action gouvernementale (Lamine Sène) - 23/03/2026

Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère

Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère - 23/03/2026

Valorisation de la recherche : le Sénégal mise sur le transfert de technologie pour accélérer son industrialisation

Valorisation de la recherche : le Sénégal mise sur le transfert de technologie pour accélérer son industrialisation - 23/03/2026

Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse

Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse - 23/03/2026

Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts

Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts - 23/03/2026

MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant

MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant - 23/03/2026

Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat

Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat - 23/03/2026

Le dollar monte après l'ultimatum de Trump, l'or et l'argent chutent

Le dollar monte après l'ultimatum de Trump, l'or et l'argent chutent - 23/03/2026

Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP) - 23/03/2026

Détroit d'Ormuz: Oman dit

Détroit d'Ormuz: Oman dit "travailler activement" pour mettre en place un passage sécurisé - 23/03/2026

Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran

Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran - 23/03/2026

Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations

Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations - 23/03/2026

Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké

Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké - 23/03/2026

Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse

Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse - 23/03/2026

Crise pétrolière : L’AIE consulte ses membres pour un nouveau déblocage de réserves

Crise pétrolière : L’AIE consulte ses membres pour un nouveau déblocage de réserves - 23/03/2026

Wakhinane-Nimzatt: une étudiante en droit ébouillante son oncle présumé voleur

Wakhinane-Nimzatt: une étudiante en droit ébouillante son oncle présumé voleur - 23/03/2026

Transport routier : Les syndicats décrètent une grève totale du 30 mars au 01 avril

Transport routier : Les syndicats décrètent une grève totale du 30 mars au 01 avril - 23/03/2026

Moyen-Orient : les secousses se poursuivent sur les marchés financiers

Moyen-Orient : les secousses se poursuivent sur les marchés financiers - 23/03/2026

Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye

Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye - 23/03/2026

Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation

Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation - 23/03/2026

Cybercriminalité-Piratage numérique à Dakar : la chute des cerveaux derrière “Senabonnement.com”

Cybercriminalité-Piratage numérique à Dakar : la chute des cerveaux derrière “Senabonnement.com” - 23/03/2026

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières - 23/03/2026

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars - 23/03/2026

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu - 23/03/2026

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance - 23/03/2026

Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets)

Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets) - 23/03/2026

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF - 23/03/2026

RSS Syndication