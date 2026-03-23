Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur”

La fête de la Korité a failli se transformer en tragédie aux Parcelles Assainies. D’après L’Observateur, une jeune fille de 20 ans, identifiée sous les initiales A. Bâ, a tenté de mettre fin à ses jours après avoir été démasquée pour un vol portant sur la somme de quatre millions de francs CFA appartenant à son oncle.



Les faits se sont déroulés samedi soir, aux environs de 21h30, à l’unité 25 des Parcelles Assainies. Alors que les familles célébraient encore l’Aïd el-Fitr dans une ambiance festive, des cris ont brusquement déchiré le calme du quartier. Alertés, les riverains découvrent une scène glaçante : la jeune A. Bâ gît au pied d’un immeuble R+2, après s’être jetée du deuxième étage.



Un geste désespéré pour fuir la honte



Rapidement prise en charge par les sapeurs-pompiers, la victime est évacuée en urgence vers une structure sanitaire. Selon les informations rapportées par L’Observateur, elle souffre de douleurs intenses aux membres inférieurs ainsi que de multiples contusions, mais échappe miraculeusement à des blessures fatales.



Une fois son état stabilisé, la jeune fille est entendue par les enquêteurs. Son récit met en lumière un profond malaise psychologique. Élevée depuis l’âge de 7 ans par sa tante et son oncle, elle n’aurait pas supporté d’être confrontée à la réalité de ses actes. Démasquée pour le vol de plusieurs millions de francs CFA, elle aurait décidé de “laver son honneur” en mettant fin à ses jours.



Un vol en deux temps qui fait éclater la vérité



L’oncle, identifié comme S. Dia, a confié aux enquêteurs avoir été victime de deux vols distincts dans son armoire : un premier montant de trois millions de francs CFA, suivi d’un second vol d’un million de francs CFA survenu quelques jours plus tard.



Intriguée par ces disparitions répétées, son épouse mène une enquête discrète qui aboutit finalement à la mise en cause de la jeune A. Bâ. Après des dénégations initiales, cette dernière finit par passer aux aveux. Elle restitue même une partie de la somme, soit 915 000 francs CFA, provenant du dernier vol.



Mais cette confession ne marque pas la fin de l’affaire. Submergée par le remords et la honte, la jeune fille bascule dans un désespoir profond, au point de planifier son geste extrême.



Des millions dilapidés en téléphones portables



Interrogée sur l’utilisation de l’argent dérobé, A. Bâ explique avoir dépensé les fonds dans l’achat de téléphones portables. Une justification qui, selon L’Observateur, n’a pas atténué la douleur ni la déception de la famille qui l’avait recueillie et élevée comme leur propre enfant.

