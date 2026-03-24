Entre dettes opaques et résolution de soutien : Quand Thierno Alassane Sall met l’Assemblée nationale devant ses responsabilités

La révélation de Financial Times relance le débat sur la transparence budgétaire au Sénégal depuis hier. Selon l’article publié ce 23 mars 2026, le pays aurait contracté, dans la plus grande discrétion, des centaines de millions de dollars auprès d’institutions financières internationales, sans en informer l’opinion publique. Une information d’autant plus explosive qu’elle intervient à la veille d’une rencontre entre la Commission des Finances de l’Assemblée nationale et le ministre des Finances et du Budget, regrette Thierno Alassane Sall.







Le député et leader du parti République des Valeurs, se prononce sur ces révélations dans une tribune où il décrie la nature même de l’ordre du jour de cette réunion parlementaire. Il estime que les députés sont appelés à voter une résolution de soutien au gouvernement afin d’éviter une restructuration de la dette. Une démarche qu’il juge précipitée, voire irresponsable, au regard des zones d’ombre qui entourent la gestion des finances publiques.







Pour l’ancien ministre de l’Énergie sous Macky Sall, les représentants du peuple ne sauraient, en pareilles circonstances, se contenter d’accorder un blanc-seing à l’Exécutif. Il considère qu’il est du devoir impérieux des députés d’exiger du ministre des Finances des explications claires et détaillées sur ces opérations d’emprunt conduites en dehors de tout contrôle démocratique. Signer une résolution de soutien sans disposer de ces informations reviendrait, selon lui, à trahir les obligations fondamentales de l’institution parlementaire vis-à-vis des citoyens.







Thierno Alassane Sall appelle par ailleurs à une vigilance renforcée sur les conséquences à court et moyen termes des remèdes envisagés par le gouvernement pour traiter la dette. Car derrière l’apparente volonté d’éviter la restructuration pourrait se dissimuler, selon lui, le recours à des mécanismes opaques dont le coût réel reste encore à évaluer.

