Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye

Nouveau rebondissement dans une affaire qui mêle politique, médias et justice. D’après les informations du quotidien Libération, le chroniqueur Sidikh Traoré a finalement fait machine arrière après ses propos jugés offensants envers le Président de la République.
Des déclarations qui déclenchent la tempête
Âgé de 39 ans, informaticien de formation et chroniqueur sur la chaîne Allô Sénégal, Sidikh Traoré a été interpellé mercredi par la Section de recherches (SR), avant d’être déféré au parquet le lendemain.
En cause : des propos tenus lors d’une émission, où il s’en est pris au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, dans des termes jugés particulièrement virulents. Une sortie médiatique qui lui vaut des poursuites pour offense au Chef de l’État.
Mandat de dépôt et jugement imminent
Placée sous mandat de dépôt jeudi, la figure politique proche de Ousmane Sonko sera jugée en flagrant délit ce mardi 24 mars.
Face aux enquêteurs, Sidikh Traoré a tenté de nuancer ses propos, affirmant qu’il s’adressait en réalité à un “frère de parti”. Il a également mis en avant son engagement politique, rappelant son implication dans l’élection de Bassirou Diomaye Faye et son souhait de poursuivre son compagnonnage avec Ousmane Sonko.
Revirement et excuses publiques
Mais comme dans plusieurs affaires similaires, le ton a fini par s’apaiser. Selon Libération, le mis en cause a finalement reconnu le caractère inapproprié de ses propos, annonçant les retirer et présentant ses excuses au Président de la République.
Un revirement qui intervient à quelques jours de son procès, dans un contexte où les discours publics et politiques sont de plus en plus scrutés.
Liberté d’expression vs responsabilité
Cette affaire relance le débat sur les limites de la liberté d’expression, notamment dans médiatique et politique. Entre critique légitime et propos jugés offensants, la frontière reste parfois mince, exposant les acteurs publics à des conséquences judiciaires immédiates.
Le verdict attendu ce 24 mars .
Des déclarations qui déclenchent la tempête
Âgé de 39 ans, informaticien de formation et chroniqueur sur la chaîne Allô Sénégal, Sidikh Traoré a été interpellé mercredi par la Section de recherches (SR), avant d’être déféré au parquet le lendemain.
En cause : des propos tenus lors d’une émission, où il s’en est pris au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, dans des termes jugés particulièrement virulents. Une sortie médiatique qui lui vaut des poursuites pour offense au Chef de l’État.
Mandat de dépôt et jugement imminent
Placée sous mandat de dépôt jeudi, la figure politique proche de Ousmane Sonko sera jugée en flagrant délit ce mardi 24 mars.
Face aux enquêteurs, Sidikh Traoré a tenté de nuancer ses propos, affirmant qu’il s’adressait en réalité à un “frère de parti”. Il a également mis en avant son engagement politique, rappelant son implication dans l’élection de Bassirou Diomaye Faye et son souhait de poursuivre son compagnonnage avec Ousmane Sonko.
Revirement et excuses publiques
Mais comme dans plusieurs affaires similaires, le ton a fini par s’apaiser. Selon Libération, le mis en cause a finalement reconnu le caractère inapproprié de ses propos, annonçant les retirer et présentant ses excuses au Président de la République.
Un revirement qui intervient à quelques jours de son procès, dans un contexte où les discours publics et politiques sont de plus en plus scrutés.
Liberté d’expression vs responsabilité
Cette affaire relance le débat sur les limites de la liberté d’expression, notamment dans médiatique et politique. Entre critique légitime et propos jugés offensants, la frontière reste parfois mince, exposant les acteurs publics à des conséquences judiciaires immédiates.
Le verdict attendu ce 24 mars .
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