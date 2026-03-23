Moyen-Orient : les secousses se poursuivent sur les marchés financiers


Moyen-Orient : les secousses se poursuivent sur les marchés financiers
La tempête continue sur les marchés: à l'entame de la quatrième semaine de la guerre au Moyen-Orient, les Bourses mondiales reculent nettement et les taux d'intérêt des dettes souveraines grimpent, sur fond de hausse continue des prix du pétrole.

Les investisseurs "se réveillent avec la perspective d'une nouvelle semaine difficile, après un week-end n'ayant pas permis d'apaiser les tensions au Moyen-Orient", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Les prix du pétrole poursuivent leur hausse. Vers 8H00 GMT, le baril de West Texas Intermediate, référence américaine, était en hausse de 3,43% à 101,60 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,65% à 114,04 dollars.

Ils flambent depuis le début du conflit, déclenché le 28 février par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, en raison de la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz, point stratégique pour l'approvisionnement mondial du pétrole.

"La situation s’est encore aggravée avec l'ultimatum de Trump exigeant de l’Iran l’ouverture du détroit d’Ormuz", selon Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Sans réouverture totale et inconditionnelle du détroit au plus tard lundi soir, les Etats-Unis "frapperont et anéantiront" les centrales électriques iraniennes, a en effet prévenu le président américain Donald Trump samedi soir.

Le gouvernement iranien a de son côté assuré lundi qu'il fermerait entièrement le détroit d'Ormuz, si les Etats-Unis mettaient à exécution leur menace.

Téhéran a aussi menacé un peu plus tôt de frapper des infrastructures clés du Moyen-Orient, en réaction à l'ultimatum lancé par Donald Trump, après des frappes iraniennes particulièrement destructrices dans le sud d'Israël.

- Les Bourses en souffrance -

La flambée des prix du brut fait craindre un regain d'inflation et un ralentissement de la croissance dans l'économie mondiale, particulièrement en Europe et en Asie, dépendants des importations d'hydrocarbures, ce qui fait souffrir les Bourses.

Dans les premiers échanges après l'ouverture, vers 8H20 GMT, Paris cédait 1,53%, Londres 1,49%, Milan 1,78% et Francfort 1,82%. Vendredi, ces indices avaient déjà tous terminé nettement en recul. Il perdent plus de 10% sur un mois.

En Asie, après avoir lâché jusqu'à 5%, l'indice Nikkei de Tokyo a terminé en recul de 3,48%. A Séoul, le Kospi a sombré de 6,49%. Et Hong Kong reculait de 3,44% dans les derniers échanges.

Le président américain a déjà montré "qu'il était prêt à mener des actions militaires lorsque ses exigences ne sont pas satisfaites" et donc "les marchés accordent du poids à son message", estime Chris Weston de Pepperstone.

"Les investisseurs intègrent désormais un scénario de blocage prolongé des flux énergétiques, avec un risque croissant de perturbations durables sur le pétrole", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank.

- Les taux grimpent -

Autre conséquence des craintes d'un regain d'inflation: la flambée des taux d'intérêt des dettes souveraines.

Le taux de rendement de la dette française à échéance dix ans a bondi lundi à son plus haut niveau en séance depuis 2009.

Vers 7H20 GMT, il a atteint 3,81%, son plus haut niveau depuis juillet 2009. Vendredi, le rendement britannique à dix ans avait déjà atteint un plus haut depuis 2008. Il continuait de grimper lundi, à 5,04%, contre 4,99% vendredi soir.

Le taux d'intérêt de la dette allemande, référence en Europe, a dépassé le seuil des 3%. Lundi, il atteignait 3,06%, niveau comparable à celui de 2011.

Une inflation plus élevée réduit la valeur réelle des sommes versées par un emprunteur à ses créanciers. Ces derniers exigent par conséquent des taux d'intérêt plus élevés pour compenser cette perte.

Les investisseurs tablent en outre sur une politique monétaire des banques centrales plus restrictive, avec des hausses potentielles des taux directeurs pour combattre cette inflation, ce qui a un impact direct sur le coût de la dette des Etats.
Autres articles
Lundi 23 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Atelier de clôture du programme TGG ALM à Kolda : Des avancées significatives notées dans l'abandon des mutilations génitales féminines...

Atelier de clôture du programme TGG ALM à Kolda : Des avancées significatives notées dans l'abandon des mutilations génitales féminines... - 23/03/2026

Journée mondiale de l’eau : l’Afrique mise sur une vision inclusive à l’horizon 2063 ( Cheikh Tidiane Dieye)

Journée mondiale de l’eau : l’Afrique mise sur une vision inclusive à l’horizon 2063 ( Cheikh Tidiane Dieye) - 23/03/2026

Énergie : Dakar accueille une rencontre stratégique sur les réseaux électriques en Afrique de l’Ouest

Énergie : Dakar accueille une rencontre stratégique sur les réseaux électriques en Afrique de l’Ouest - 23/03/2026

Vulgarisation des politiques publiques : la Coalition Diomaye Président apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l’action gouvernementale (Lamine Sène)

Vulgarisation des politiques publiques : la Coalition Diomaye Président apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l’action gouvernementale (Lamine Sène) - 23/03/2026

Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère

Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère - 23/03/2026

Valorisation de la recherche : le Sénégal mise sur le transfert de technologie pour accélérer son industrialisation

Valorisation de la recherche : le Sénégal mise sur le transfert de technologie pour accélérer son industrialisation - 23/03/2026

Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse

Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse - 23/03/2026

Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts

Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts - 23/03/2026

MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant

MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant - 23/03/2026

Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat

Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat - 23/03/2026

Le dollar monte après l'ultimatum de Trump, l'or et l'argent chutent

Le dollar monte après l'ultimatum de Trump, l'or et l'argent chutent - 23/03/2026

Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP) - 23/03/2026

Détroit d'Ormuz: Oman dit

Détroit d'Ormuz: Oman dit "travailler activement" pour mettre en place un passage sécurisé - 23/03/2026

Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran

Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran - 23/03/2026

Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations

Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations - 23/03/2026

Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké

Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké - 23/03/2026

Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse

Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse - 23/03/2026

Crise pétrolière : L’AIE consulte ses membres pour un nouveau déblocage de réserves

Crise pétrolière : L’AIE consulte ses membres pour un nouveau déblocage de réserves - 23/03/2026

Wakhinane-Nimzatt: une étudiante en droit ébouillante son oncle présumé voleur

Wakhinane-Nimzatt: une étudiante en droit ébouillante son oncle présumé voleur - 23/03/2026

Transport routier : Les syndicats décrètent une grève totale du 30 mars au 01 avril

Transport routier : Les syndicats décrètent une grève totale du 30 mars au 01 avril - 23/03/2026

Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur”

Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur” - 23/03/2026

Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye

Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye - 23/03/2026

Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation

Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation - 23/03/2026

Cybercriminalité-Piratage numérique à Dakar : la chute des cerveaux derrière “Senabonnement.com”

Cybercriminalité-Piratage numérique à Dakar : la chute des cerveaux derrière “Senabonnement.com” - 23/03/2026

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières - 23/03/2026

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars - 23/03/2026

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu - 23/03/2026

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance - 23/03/2026

Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets)

Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets) - 23/03/2026

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF - 23/03/2026

RSS Syndication