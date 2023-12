Tentative de cambriolage - lourds chefs d'inculpation : Boy Djinné retourne en prison!

Récemment élargi de prison, Baye Modou Fall alias Boy Djinné a été de nouveau inculpé, ce mardi 12 Décembre à Diourbel.

En effet, le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Diourbel, l'a remis en prison à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Plusieurs chefs d'inculpation pèsent sur Baye Modou Fall alias Boy Djinné : association de malfaiteurs en bande organisée, faux, usage de faux de documents administratifs, usage et apposition de fausses plaques, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, usurpation d'identité, tentative de vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage de véhicule, détention et cession d'armes de la 2e catégorie en bande organisée, tentative de contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national et à l'étranger..."

Rappelons que Baye Modou Fall alias "Boy Djinné", a été arrêté dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023, sur l'autoroute à péage, aux environs de 4h 30 par la compagnie de gendarmerie de Thiès.