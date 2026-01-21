Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures

Dans le cadre des revendications des droits de la promotion 10 concernant la restitution de la bourse en licence 3 et la dénonciation de la lenteur administrative de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, le collectif des étudiants a sorti un communiqué pour dénoncer une situation administrative critique qui entrave le parcours académique dans ce temple du savoir.
Dans ledit communiqué, le collectif a indiqué que depuis l'obtention de leur Baccalauréat en 2022, les concernés demeurent bloqués au cycle licence initial, contrairement à leurs promotionnaires des autres universités qui ont achevé cette étape. Ils ont également énuméré des lenteurs qui sont imputables à des retards dans la publication des résultats, une interruption prolongée, des vacances excessives et le non paiement des bourses en licence 3.
Face au silence des autorités, le collectif a exigé la réintégration de tous les ayants droit de la P10 sur les listes de paiement des bourses. Et dans la foulée, il a décrété un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures et une mobilisation nationale prévue les 22 et 23 janvier dans les 17 espaces numériques ouverts (ENO)...
