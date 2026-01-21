Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé

Le quartier Dangou, dans le département de Rufisque, est plongé dans la consternation après le décès d’un jeune homme à la suite d’une bagarre violente survenue dans la soirée du lundi 20 janvier 2026, a appris Dakaractu, de sources concordantes.



La victime se nomme Mamadou Ibrahima Diouf, né le 22 mai 1995 à Rufisque, fils de El Ibrahima et de Marème Mbaye, de profession charretier, domicilié à Dangou.



Selon les informations recueillies auprès du docteur Oumar Cissé, médecin généraliste à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, le jeune homme a été admis aux urgences vers 20h45, après avoir été évacué par les sapeurs-pompiers. Il a malheureusement succombé à ses blessures, consécutives à une altercation violente.

D’après des témoignages, la victime aurait été impliquée dans une bagarre avec un autre jeune dans un coin de rue du quartier Dangou. Alertés par des passants, des proches se sont rendus sur les lieux avant d’apprendre que le blessé avait déjà été acheminé à l’hôpital. À leur arrivée, le corps médical leur a confirmé le décès, survenu au cours de l’évacuation.



Un transport sur les lieux et à l’hôpital a été effectué par les services compétents pour les constatations d’usage. Des blessures ont été relevées au niveau de la tête et du visage, confirmant la violence de l’altercation.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le présumé auteur serait un individu répondant au nom de Mbaye, également charretier, domicilié à Darou Rahmane. Une enquête est en cours pour l’identifier formellement et procéder à son interpellation.



Une réquisition aux fins d’autopsie, enregistrée sous le numéro 00430/CCR du 20 janvier 2026, a été transmise au Directeur de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, afin de déterminer avec précision les causes du décès.

Les investigations se poursuivent.