Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes

À l'occasion du comité régional de développement (CRD) préparatoire de l’ouverture officielle du marché central au poisson de Thiès, l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Monsieur Ababacar Sadikh Niang, a informé que "les débarquements de la pêche artisanale dans la région sont estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129 934 tonnes pour une valeur commerciale estimée à 80 742 850 508 FCFA".

Ainsi, la ville de Thiès, à travers le Poste de Contrôle des Pêches, a enregistré pour l’année 2025, un apport en produits halieutiques 5 122 tonnes, dont la valeur commerciale estimée est de 3 383 669 000 FCFA.