Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort

Le parquet général a fait hier un pourvoi contre l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar accordant à Soya Diagne une liberté provisoire sous le régime du bracelet électronique. Ainsi, le dossier va finalement atterrir au niveau de la Chambre pénale de la Cour suprême, appelée à trancher en dernier ressort, rapporte Libération du jour. Pour rappel, Soya Diagne avait été placé mandat de dépôt par le doyen des juges pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs, le 16 octobre 2025. Dans cette affaire, le parquet visait aussi, dans son réquisitoire introductif, Ousseynou Seck dit Akhenaton dans les réseaux sociaux, une troisième personne agissant avec un «pseudo» sur Facebook et X.







Au-delà de post Facebook, l’autosatire du parquet avait été déclenchée par une vidéo de 56 secondes circulant dans Tik-Tok. Dans la vidéo en cause, l’auteur accuse une haute personnalité de viol sur une ressortissante rwandaise qui serait commis à Paris. À travers la même vidéo, l’auteur prétendait que Akhenaton était au courant de la présumée affaire. Interpellé sur la vidéo incriminée, Soya Diagne avait affirmé aux policiers en avoir pris connaissance devant eux. De même, il avait nié toute relation avec Akhenaton qui serait proche du pouvoir alors que lui se réclame de l’Apr.







Pour les publications sur sa page, Soya Diagne avait dit qu’il s’agissait de captures d’écran de la page d’Akhenaton qu’il a reprises avec des commentaires humoristiques dans un registre de satire. Entendu sur les faits de viol qu’il semblait évoquer dans ses publications, Soya Diagne avait soutenu qu’il s’agissait d’une fiction ajoutant ne jamais avoir évoqué des affaires de mœurs dans ses publications.







Concernant le commentaire dans lequel il écrit «duma bipa kéne douffi wakh complot… Il veut étouffer l’affaire », Soya Diagne, à qui il a demandé de préciser ses propos, informait parler de «viol» au lieu de «viòl», rajoutant encore qu’il était dans le style fictif. Interpellé sur un passeport diplomatique qui aurait été remis à une Rwandaise, selon une autre publication, Soya Diagne avait maintenu qu’il ne faisait que ironiser.

