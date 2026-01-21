Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité


Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité

La commission Nationale des droits de l'homme (CNDH) est sortie de sa reserve à la suite de la polémique née de la finale du match Sénégal-Maroc.

Dans un communiqué de presse, l’institution invite les acteurs du sport et l’ensemble des Sénégalais à faire preuve de calme, de responsabilité et de retenue, rappelant que le sport, notamment le football, demeure un puissant vecteur de rassemblement, de dialogue entre les peuples et de fraternité. « Le sport doit rester un espace de fair-play, de respect mutuel et de célébration des valeurs positives communes », souligne la CNDH, insistant sur la nécessité de préserver l’esprit sportif au-delà des émotions suscitées par la compétition. La Commission rappelle également la profondeur des relations historiques et fraternelles entre le Sénégal et le Maroc, « fondées sur le sang, l’alliance et la foi ». Des liens solides qui, selon la CNDH, « ne sauraient être altérés par une émotion passagère liée à une compétition sportive, quelle qu’en soit l’issue ».

Dans cette dynamique, la CNDH appelle « toutes les parties prenantes, en particulier les acteurs du sport et les usagers des réseaux sociaux, à éviter toute forme de propos haineux, de stigmatisation ou d’incitation à la division ». Elle insiste sur le fait qu’« une activité sportive doit demeurer saine et respectueuse des valeurs humaines partagées par nos deux pays ».

Fidèle à sa mission de promotion de la paix, de la cohésion sociale et du respect de la dignité humaine, la CNDH rappelle enfin que le sport doit unir les peuples, renforcer les liens d’amitié et de fraternité, et contribuer à la construction d’une Afrique unie et solidaire, conformément aux aspirations des peuples africains.

Mercredi 21 Janvier 2026
Dieynaba Agne



