Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit

Après le quartier Biafra, un autre couple encore surpris. C’est un habitant du secteur qui a donné l’alerte après avoir remarqué une activité suspecte dans les garages de véhicules situés à proximité de l’établissement hospitalier « Gedji ». Les patrouilles de police dépêchées sur place ont fait une découverte pour le moins surprenante : deux jeunes hommes sans domicile fixe, F.Gaye (22 ans) et H.Boiro (23 ans), se livraient à des relations intimes sur une natte étalée entre deux véhicules garés.
Selon Libération, les deux individus ont été surpris en pleine intimité, pantalons baissés. Face aux enquêteurs, les deux mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.
Lors de leur audition au poste de police, H.Boiro a révélé que c’était F.Gaye qui lui avait proposé d’avoir des rapports sexuels et de profiter de ce moment intime dans ce garage. Les deux prévenus ont ensuite été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet pour acte contre nature et vagabondage. L’acte répréhensible aurait eu lieu aux environs de 03h30 dans la nuit du 19 au 20 janvier 2026.
Interrogés sur leur situation, les deux hommes ont également déclaré être sans profession fixe et sans domicile stable.
-
Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables »
-
Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes
-
Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis
-
Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité
-
Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures