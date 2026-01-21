Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit

Après le quartier Biafra, un autre couple encore surpris. C’est un habitant du secteur qui a donné l’alerte après avoir remarqué une activité suspecte dans les garages de véhicules situés à proximité de l’établissement hospitalier « Gedji ». Les patrouilles de police dépêchées sur place ont fait une découverte pour le moins surprenante : deux jeunes hommes sans domicile fixe, F.Gaye (22 ans) et H.Boiro (23 ans), se livraient à des relations intimes sur une natte étalée entre deux véhicules garés.



Selon Libération, les deux individus ont été surpris en pleine intimité, pantalons baissés. Face aux enquêteurs, les deux mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.







Lors de leur audition au poste de police, H.Boiro a révélé que c’était F.Gaye qui lui avait proposé d’avoir des rapports sexuels et de profiter de ce moment intime dans ce garage. Les deux prévenus ont ensuite été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet pour acte contre nature et vagabondage. L’acte répréhensible aurait eu lieu aux environs de 03h30 dans la nuit du 19 au 20 janvier 2026.







Interrogés sur leur situation, les deux hommes ont également déclaré être sans profession fixe et sans domicile stable.

