Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit


Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit

Après le quartier Biafra, un autre couple encore surpris. C’est un habitant du secteur qui a donné l’alerte après avoir remarqué une activité suspecte dans les garages de véhicules situés à proximité de l’établissement hospitalier « Gedji ». Les patrouilles de police dépêchées sur place ont fait une découverte pour le moins surprenante : deux jeunes hommes sans domicile fixe, F.Gaye (22 ans) et H.Boiro (23 ans), se livraient à des relations intimes sur une natte étalée entre deux véhicules garés.

Selon Libération, les deux individus ont été surpris en pleine intimité, pantalons baissés. Face aux enquêteurs, les deux mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

 

Lors de leur audition au poste de police, H.Boiro a révélé que c’était F.Gaye qui lui avait proposé d’avoir des rapports sexuels et de profiter de ce moment intime dans ce garage. Les deux prévenus ont ensuite été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet pour acte contre nature et vagabondage. L’acte répréhensible aurait eu lieu aux environs de 03h30 dans la nuit du 19 au 20 janvier 2026.

 

Interrogés sur leur situation, les deux hommes ont également déclaré être sans profession fixe et sans domicile stable.

Autres articles
Mercredi 21 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables »

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables » - 21/01/2026

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes - 21/01/2026

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis - 21/01/2026

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité - 21/01/2026

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures - 21/01/2026

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé - 21/01/2026

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort - 21/01/2026

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement - 21/01/2026

L'ex-putschiste Damiba a été extradé du Togo vers le Burkina

L'ex-putschiste Damiba a été extradé du Togo vers le Burkina - 21/01/2026

Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles »

Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles » - 20/01/2026

Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus

Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus - 20/01/2026

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite...

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite... - 20/01/2026

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes - 20/01/2026

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA - 20/01/2026

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs - 20/01/2026

Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye

Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye - 20/01/2026

CAN 2025 :

CAN 2025 : "Le Sénégal mérite son titre [...] Nous avons gagné sur le terrain, mais les comploteurs n’ont toujours pas abdiqué" (Me Ousmane Diagne) - 20/01/2026

Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or »

Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or » - 20/01/2026

‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions...

‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions... - 20/01/2026

Abus sexuels présumés sur une fillette de 9 ans : le gardien clame le complot, le parquet réclame 10 ans

Abus sexuels présumés sur une fillette de 9 ans : le gardien clame le complot, le parquet réclame 10 ans - 20/01/2026

Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions

Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions - 20/01/2026

Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt.

Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt. - 20/01/2026

Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats

Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats - 20/01/2026

Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité

Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité - 19/01/2026

Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow )

Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow ) - 19/01/2026

Comment l’arbitrage maison a écœuré le monde du football ( Par Abou KANE )

Comment l’arbitrage maison a écœuré le monde du football ( Par Abou KANE ) - 19/01/2026

Dakar Dem Dikk: Le terminus des Parcelles Assainies fermé pour des travaux

Dakar Dem Dikk: Le terminus des Parcelles Assainies fermé pour des travaux - 19/01/2026

Transport : Dakar Dem Dikk transfère la liaison Dakar-Banjul à la gare de Colobane

Transport : Dakar Dem Dikk transfère la liaison Dakar-Banjul à la gare de Colobane - 19/01/2026

2eme étoile des lions de la Teranga : Les champions d’Afrique attendus au Sénégal ce soir à 20h30

2eme étoile des lions de la Teranga : Les champions d’Afrique attendus au Sénégal ce soir à 20h30 - 19/01/2026

CAN 2025 : La Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA après l’incident de la finale contre le Sénégal

CAN 2025 : La Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA après l’incident de la finale contre le Sénégal - 19/01/2026

RSS Syndication