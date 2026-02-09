Tensions à l'UCAD: le mouvement " Y'en a marre" exige la libération immédiate des étudiants et le retrait des FDS du campus social

Dans une vidéo rendue publique, le coordinateur du mouvement " Y' en a marre", Thiat, a déploré la violation des franchises universitaires par les forces de défense et de sécurité et la façon dont les étudiants ont été malmenés dans ce temple du savoir.

" Les vidéos sont là, les responsabilités seront situées et le peuple exigera que justice soit faite sur cette question. Celui qui a donné l'ordre, ceux qui ont exécuté l'ordre et ce qu'ils ont fait là bas...", a-t-il promis.

Le mouvement " Y'en a marre" a ainsi exigé " la libération immédiate de tous les étudiants qui ont été arrêtés et le retrait immédiat de tous les FDS du campus social'. Son coordinateur " Thiat", a invité l'État a instauré un dialogue sincère et franc avec les étudiants en exigeant le respect de certains acquis...