Tensions à l'UCAD: le mouvement " Y'en a marre" exige la libération immédiate des étudiants et le retrait des FDS du campus social


Dans une vidéo rendue publique, le coordinateur du mouvement " Y' en a marre", Thiat, a déploré la violation des franchises universitaires par les forces de défense et de sécurité et la façon dont les étudiants ont été malmenés dans ce temple du savoir.
 
" Les vidéos sont là, les responsabilités seront situées et le peuple exigera que justice soit faite sur cette question. Celui qui a donné l'ordre, ceux qui ont exécuté l'ordre et ce qu'ils ont fait là bas...", a-t-il promis.
 
Le  mouvement " Y'en a marre" a ainsi exigé " la libération immédiate de tous les étudiants qui ont été arrêtés et le retrait immédiat de tous les FDS du campus social'. Son coordinateur " Thiat", a invité l'État a instauré un dialogue sincère et franc avec les étudiants en exigeant le respect de certains acquis...
Lundi 9 Février 2026
