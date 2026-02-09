TIENS DS-COM Sénégal : Un nouveau Siège Stratégique pour l'Afrique de l'Ouest

Le Sénégal, carrefour de l'Afrique de l'Ouest, accueille le siège de TIENS DS-COM, une entreprise multinationale dirigée par Evrard SOSSOUKPE, qui vise à améliorer le niveau de vie et le style de vie des populations africaines. Selon les responsables de l'entreprise, cette implantation est une étape importante dans le développement de l'entreprise en Afrique.



"La vision que nous avons par rapport à nos activités, par rapport à nos ambitions est une vision globale et une vision régionale. Et le Sénégal étant donc le carrefour, depuis le temps de l'AOF, l'Afrique-Occidentale française, le Sénégal ayant toujours été le carrefour de l'Afrique, il était important pour nous après le développement dans plusieurs pays, tels que le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, de s'asseoir de s'installer au Sénégal, ce qui a motivé notre décision d'implanter ce siège à Dakar."



Le siège de l'entreprise à Dakar abrite différents services, notamment un service clientèle, des magasins de stockage, des bureaux du personnel, un département e-commerce et un hub digital. L'entreprise travaille également avec des partenaires locaux pour offrir des opportunités de revenus complémentaires aux populations.



"Déjà par rapport à nos activités, ce siège permet donc aux membres, d'avoir une certaine éducation sanitaire, préventive. Nous travaillons avec les populations sur l'éducation à la santé et à la prévention."



Le siège de Dakar est également le lieu de naissance de la première chaîne de télévision de la libre entreprise en Afrique, Buccess TV. Cette initiative vise à promouvoir l'esprit d'entreprise et l'autonomisation des populations africaines.



Présente dans plus de 224 pays et régions, l'entreprise compte des millions de membres et de clients. Elle est engagée à promouvoir l'intégration régionale et internationale, et à offrir des opportunités de développement économique et social aux populations africaines.



"Nous sommes une famille internationale harmonieuse. Nous sommes fiers de notre présence au Sénégal et nous sommes engagés à contribuer au développement de l'Afrique de l'Ouest", déclare Evrard SOSSOUKPE, PDG de TIENS DS-COM.