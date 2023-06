Tension à Dieuppeul-Derklé : Birane Ngom et ses militants déplorent les saccages et appellent à la paix.

Les membres de la Conférence des leaders de la Coalition BBY et de la Majorité présidentielle de la commune de Dieuppeul-Derklé se sont réunis samedi, dans les locaux de leur siège de la commune avec l’ensemble des militants pour discuter de la situation actuelle du pays, marquée par des séries de manifestations violentes et de graves incidents survenus après l’annonce du verdict judiciaire concernant cette affaire de mœurs qui oppose le leader du Pastef, Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr.



Dans un communiqué rendu public ce dimanche, les leaders locaux de la coalition Benno Bokk Yaakaar, en présence de leur coordinateur M. Birane Ngom, ont tenu à formuler des prières à l’endroit de toutes les personnes victimes de violences, les blessés mais surtout ceux qui ont perdu la vie.



Après s’être indignés, ils fustigent et condamnent la mise à feu de domiciles de responsables politiques de l’APR, dont celui de leur leader.

« Le domicile de notre camarade Birane Ngom coordonnateur de la coalition, dont le seul tort aujourd’hui est de n’avoir de cesse de s’atteler à aider les populations locales et surtout les femmes, à mieux s’en sortir et à émerger, a été pris à partie », lit-on dans le document.



Par ailleurs, les leaders de la coalition ont saisi l’occasion pour féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur sens élevé du devoir et leur professionnalisme, c’est pourquoi ils exigent aussi que toute la lumière soit faite sur les crimes et exactions perpétrés.



Au demeurant, les leaders de la Coalition BBY/Dieuppeul-Derklé très imbus des missions et des responsabilités qui sont leur, appellent au sens de répartie et de mesure et rappellent à une certaine frange de l’opposition locale voisine, avec laquelle ils partagent le même espace territorial communal, qu’être opposés ne signifie pas forcément être ennemis.





La conférence des leaders de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar de la Majorité Présidentielle a terminé par féliciter le président de la République pour son initiative du dialogue national, amorcé pour le retour de la paix au Sénégal.