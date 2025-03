Tendances Korité 2025 : Tissus HKG et "Boubou Diomaye" en vogue… mais les clients se font rares

À quelques jours de l’Aïd el-Fitr, plus connu sous le nom de Korité au Sénégal, les marchés dakarois grouillent d’activité. Les habitants se précipitent dans les allées pour acheter tissus et vêtements neufs, une tradition incontournable pour célébrer la fin du mois sacré de Ramadan. Dakaractu a parcouru les marchés réputés, comme celui de l’Église des Parcelles Assainies et de HLM, où l’effervescence est palpable. Cependant, certains commerçants constatent une légère baisse d’affluence par rapport aux années précédentes.



Dans la boutique Global Textile, située au marché de l’Église des Parcelles Assainies, les étals regorgent de tissus aux motifs variés, avec une prédominance des tendances 2025. Le tissu « HKG » est le plus demandé cette année, selon les vendeurs et tailleurs, tandis que les clientes optent massivement pour les « robes Grand Boubou ». Chez les hommes, le « Boubou Diomaye » s’impose comme le modèle phare.



Pourtant, malgré cette animation, certains commerçants et tailleurs se montrent moins optimistes. Ils estiment que les ventes ne sont pas au rendez-vous. Même constat du côté des tailleurs du marché HLM, où les ateliers tournent à plein régime. Ils confirment que les clients n’ont pas afflué cette année comme prévu.