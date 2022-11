Télécommunications : « Le partage d’infrastructures entre les opérateurs peut réduire davantage les prix » (Me Moussa Bocar Thiam)

Dans le cadre des visites de courtoisie que le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique avait entamées depuis quelque temps auprès des acteurs de la téléphonie, l’autorité s’est rendue dans les locaux de l' opérateur téléphonique Free, ce mardi 22 novembre. Ainsi cette tournée dans les différentes sociétés de téléphonie du pays a permis au nouveau ministre de la communication de rencontrer les acteurs pour discuter des problèmes qui gangrènent le secteur et des améliorations des services en vue de baisser davantage les coûts de la téléphonie au Sénégal.

À cet effet, Me Moussa Bocar Thiam a eu une longue discussion avec les dirigeants de cette société de téléphonie. Les taxes que l’État du Sénégal prélève sur ces sociétés de téléphonie étaient au centre des échanges. « Si l’État impose des redevances aux sociétés de télécommunications, c’est parce que, l’ objectif de l’État est que toute l’étendue du territoire soit couvert en réseaux téléphoniques de qualité », a affirmé Me Moussa Bocar Thiam . Toujours dans son argumentaire, le ministre de la communication pense que « le partage d’infrastructures entre les différentes sociétés de télécommunications dans le pays » pourrait être une solution pour réduire les coûts de production et pourrait baisser en même temps davantage le prix des services au profit des consommateurs...