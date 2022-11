Télécommunications : Entente retrouvée entre agents et dirigeants au sein de Expresso Sénégal

Le ministre de la communication et des télécommunications a annoncé le retour de la paix au sein de la société Expresso Sénégal.

C’est dans le cadre des visites de courtoisie qu’il avait entamées depuis quelques semaines auprès des acteurs de télécommunications qu’il a été accueilli ce lundi par l’opérateur de téléphonie mobile Expresso. Saisissant l’opportunité, le ministre a informé le grand public de la fin du conflit social qui s'était installé son sein de l'entreprise ces derniers mois.

« J’annonce publiquement qu’un accord a été trouvé et signé le 16 novembre dernier, pour sceller l’entente entre Expresso et ses agents », a informé le ministre.

Félicitant l’ensemble des acteurs qui y ont contribué, notamment le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, le Haut conseil du dialogue social de même que l’ensemble des agents de Expresso.

Le ministre invite les autres sociétés à s’inspirer du modèle de Expresso pour gérer de telles situations conflictuelles.

En outre, faisait partie des objectifs de cette visite, la question de la couverture réseau, l’aménagement numérique du territoire en quelque sorte pour que chaque sénégalais puisse avoir un réseau de qualité où qu’il se trouve d’où le vœu de l’État du Sénégal dans sa stratégie SN 20-25.

Une visite qui s’est prolongée jusqu’à Hayo qui est une société de télécommunications particulière, basée spécifiquement au niveau de Matam.

Après avoir prêté oreille attentive aux responsables de la boîte qui ont étalé les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés, le ministre de la communication et des télécommunications a promis d’apporter des améliorations afin que l’État puisse les accompagner davantage. Ainsi la société Halo pourra bénéficier d'un traitement particulier au niveau du partage des infrastructures, dans les subventions entre autres…

Selon le ministre, une rencontre des acteurs du secteur est prévue très prochainement pour un plus ample diagnostic du secteur des télécommunications...