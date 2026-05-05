Tchad : au moins 24 morts dans l'attaque d'une base militaire par Boko Haram

Une attaque s'est produite lundi soir sur la base militaire de Barka Tolorom, sur la rive tchadienne du lac Tchad a fait au moins 24 morts dans les rangs de l'armée et plusieurs blessés, ont indiqué mardi des sources concordantes à l'AFP.



"L'attaque a fait 25 morts et 46 blessés du côté de l'armée tchadienne", a indiqué un responsable militaire à l'AFP, attribuant l'attaque au groupe jihadiste Boko Haram.



"La situation est maitrisée et sous contrôle" a assuré à l'AFP un responsable administratif de la région, qui confirme l'attaque des jihadistes de Boko Haram, en déplorant de son côté un bilan de "24 morts et plusieurs blessés".



"Une nouvelle fois, la nébuleuse terroriste Boko Haram a perpétré, la nuit dernière, une attaque lâche contre notre base militaire de Barka Tolorom, dans la province du Lac Tchad", a réagi sur Facebook le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno.



"Nous poursuivrons la lutte avec une détermination renouvelée, jusqu'à l'éradication totale de cette menace", a-t-il assuré, présentant ses condoléances aux familles endeuillées.



Les soldats tchadiens sont spécifiquement ciblés par Boko Haram dans la région du lac Tchad, vaste étendue d'eau et de marécages parsemée d'îlots, située entre le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad, qui s'est transformé depuis 2009 en bastion jihadiste abritant à la fois des combattants de Boko Haram et de son rival, le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap, selon l'acronyme en anglais).



Ces derniers mois ont donné lieu à une recrudescence des attaques du JAS, une des factions de Boko Haram, avec des enlèvements et des attaques contre des postes avancés des forces de sécurité, notamment sur la rive nigérienne du lac et dans les zones insulaires.



En octobre 2024, une attaque meurtrière de Boko Haram contre une base militaire du bassin du lac Tchad avait fait une quarantaine de morts dans les rangs tchadiens.



En réponse, le président Déby avait lancé l'opération Haskanite pour « anéantir la capacité de nuisance de Boko Haram ».

