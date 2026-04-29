Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1: " Nous sommes venus pour nous assurer que la procédure de délocalisation et de réinstallation a été faite dans le respect strict des droits économiques..."( Fatima Amar)

À la suite de la délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1 par les ICS, la direction des Droits Humains( ministère de la justice), en partenariat avec le Haut-commissariat des Nations unies aux Droits de l'homme( HCDH), le PNUD et la commission nationale des Droits de l'homme( CNDH), a effectué une mission de suivi dans les deux villages précités, situés dans le département de Tivaouane, commune de Méouane.

L'objectif de cette mission est d’identifier et de capitaliser les bonnes pratiques de délocalisation des communautés à travers une évaluation sur le terrain des mesures prises au regard des exigences de respect des droits humains des populations.

" Il était important pour nous de venir rencontrer les populations des villages de Ndary et Thissé 1 qui ont été délocalisées récemment par les ICS pour nous assurer que la procédure de délocalisation et de réinstallation a été faite dans le respect strict de leurs droits économiques, sociaux et culturels, à savoir le droit à la santé, le droit à l'éducation etc. Et surtout pour voir si l'aspect anthropologique a été pris en compte et le cas échéant il s'agira pour nous de capitaliser cette procédure de délocalisation[...], a informé Fatima Amar de la direction des Droits Humains du ministère de la Justice.

À noter que cette mission entre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Plan d'actions national sur les entreprises et les droits de l'homme( PAN). À cette occasion, la société civile, représentée par Abdou Aziz Diop, a indiqué que le PAN a déjà connu la validation technique, et qu'il ne reste désormais que la validation politique. " En tant que société civile, nous invitons encore les autorités à plus de célérité pour que cette validation politique puisse se faire", a-t-il souligné.