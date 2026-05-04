Quand une mère couvre la cavale : Malaise simulé, les coulisses de l’évasion de Mara milliardaire

Dans une affaire déjà explosive, un nouvel élément vient assombrir davantage le dossier de « Mara milliardaire ». Selon les révélations du quotidien Libération, la cavale d’Abdoulaye Faye n’aurait pas été un simple concours de circonstances, mais le fruit d’une stratégie minutieusement orchestrée… avec la complicité présumée de sa propre mère.



Une mise en scène pour tromper les enquêteurs



Tout se joue lors d’une descente des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) au domicile du mis en cause, aux Almadies. Alors que les enquêteurs s’apprêtent à interpeller celui qui est désormais accusé de faits extrêmement graves, une scène inattendue vient perturber l’opération.



D’après Libération, la mère d’Abdoulaye Faye simule un malaise en pleine intervention. Une diversion qui, selon les premiers éléments de l’enquête, aurait permis à son fils de prendre la fuite, échappant temporairement aux mailles du filet. Une manœuvre qui interroge autant qu’elle choque, tant elle révèle un niveau d’implication familiale rarement observé dans ce type d’affaires.



Une cavale de courte durée



Mais ce répit sera de courte durée. Activement recherché, « Mara milliardaire » finit par être localisé puis arrêté. Il est aujourd’hui entre les mains de la Dic, faisant face à une batterie d’accusations lourdes : association de malfaiteurs, pédophilie, viols répétés sur mineur, actes contre nature et transmission volontaire du VIH.



L’affaire, toujours selon Libération, s’inscrit dans un dossier plus large impliquant plusieurs individus déjà placés sous mandat de dépôt. Les enquêteurs tentent désormais de démêler les ramifications d’un réseau présumé, tout en exploitant les témoignages et preuves accumulés.



Une mère au cœur de la tourmente



Le rôle présumé de la mère dans cette tentative d’évasion soulève de nombreuses questions. S’agit-il d’un réflexe instinctif pour protéger son fils, ou d’une complicité consciente face à la gravité des faits reprochés ? À ce stade, les enquêteurs n’excluent aucune piste.



Ce qui est certain, c’est que cet épisode ajoute une dimension encore plus troublante à une affaire déjà qualifiée de « sordide » par Libération. Entre manipulation, fuite organisée et accusations accablantes, le dossier « Mara milliardaire » continue de secouer l’opinion.