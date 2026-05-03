Politique : Taxawu Sénégal lance sa reconstruction sous l’impulsion de Khalifa Ababacar Sall

À l’occasion de sa rentrée solennelle tenue ce 3 mai 2026 à la Maison de la Jeunesse de Thiaroye sur Mer, la Cellule des Cadres de Taxawu Sénégal a lancé un signal fort, celui d’un mouvement décidé à se réinventer en profondeur. Sous la présidence effective de Khalifa Ababacar Sall, leader de la plateforme Taxawu Sénégal, la rencontre a pris des allures de grand déballage politique, marqué par un ton libre, critique et assumé. Loin des discours convenus, les cadres ont revendiqué une posture militante axée sur des idéaux plutôt que sur des ambitions personnelles.







Dans un climat de débat ouvert, Khalifa Sall a lui même encouragé la remise en question, affirmant que nul, pas même lui, ne doit échapper à la critique. Cette culture du débat interne, présentée comme une marque distinctive du mouvement, s’inscrit dans une volonté claire, tirer les leçons d’un parcours politique entamé en 2009, fait de succès mais aussi d’erreurs et de manquements. Refusant toute complaisance, les responsables de Taxawu Sénégal parlent d’“autocritique sincère” plutôt que d’auto-flagellation, dans une dynamique de reconstruction stratégique.







Cette rencontre marque ainsi le point de départ d’une nouvelle phase pour Taxawu Sénégal, avec en ligne de mire le congrès annoncé des 9 et 10 mai. Objectif c’est de bâtir une alternative crédible face au pouvoir en place, tant sur le plan programmatique que stratégique. “Aucun sujet n’est tabou”, ont insisté les intervenants, déterminés à proposer une autre voie aux Sénégalais.

