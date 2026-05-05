Cérémonie de lancement des travaux du Palmera Hôtel & Resort / "Ce projet traduit une ambition claire : contribuer à la montée en gamme de l’offre touristique sénégalaise (DG DALL BI SA)

Lors de la cérémonie de lancement des travaux du Palmera Hôtel & Resort, le directeur général de la Société de gestion de patrimoine DALL BI SA, Pascal Mancore, est revenu sur l'engagement de ladite société dans l'amélioration du cadre de vie et le développement social. "C’est avec un immense honneur et une profonde gratitude que nous nous retrouvons aujourd’hui à Pointe Sarène pour la cérémonie officielle de pose de la première pierre du complexe hôtelier et immobilier porté par la Société de Gestion de Patrimoine DALL BI S.A. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, votre présence parmi nous donne à cet événement une portée toute particulière. Elle témoigne de l’intérêt que vous accordez au développement du tourisme, à la promotion de l’investissement national et à la valorisation des pôles économiques territoriaux".

"Pointe Sarène, zone touristique aménagée par la SAPCO-Sénégal, incarne aujourd’hui l’une des destinations les plus prometteuses du littoral sénégalais. Par sa vocation balnéaire, son potentiel économique et son positionnement stratégique, elle est appelée à devenir un pôle majeur du tourisme haut de gamme au Sénégal. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet porté par DALL BI S.A : un complexe intégré combinant une offre hôtelière de standing, des résidences de qualité, des espaces de loisirs et des équipements d’accompagnement répondant aux meilleurs standards.