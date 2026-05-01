Santé et formation / Recrutement de 2 500 agents de santé : Ibrahima Coulibaly du SYDEPS alerte sur une exclusion et dénonce la précarité des diplômés


Dans un entretien accordé à la rédaction de Dakaractu, le Secrétaire général du Syndicat des Directeurs d’Écoles Privées de Santé (SYDEPS), Ibrahima Coulibaly, salue l’annonce du recrutement de 2 500 agents de santé prévue en 2026, qu’il considère comme une avancée importante pour le renforcement du système sanitaire national. Toutefois, il met en garde contre les risques d’exclusion qui pèsent sur de nombreux diplômés.

« Beaucoup d’étudiants ont terminé leurs études, mais ne parviennent pas à trouver un emploi », déplore-t-il. Les titulaires de la Licence en Sciences Infirmières et Obstétricales (LSIO), bien que formés dans des établissements légalement reconnus, font face à d’importantes difficultés d’insertion. Il souligne également une situation qu’il juge paradoxale : des étudiants étrangers formés au Sénégal parviennent à s’insérer plus facilement dans leurs pays d’origine, alors que les diplômés locaux peinent à accéder au marché de l’emploi.

Revenant sur les tensions liées à cette problématique, il évoque un épisode marquant : « J’ai été emprisonné dans cette affaire pour diffusion de fausses nouvelles, avant d’être libéré après avoir apporté des preuves concrètes. » Un cas qui, selon lui, illustre la nécessité de revoir le système en profondeur.

Au cœur des préoccupations du syndicat figure le risque d’exclusion des diplômés légalement reconnus, notamment ceux issus d’établissements privés et publics habilités. Il insiste sur le fait que cette opportunité nationale doit être accessible à tous, sans discrimination.
Par ailleurs, il dénonce certaines pratiques du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP), évoquant notamment un précédent recrutement de 220 sages-femmes où des profils légalement reconnus auraient été écartés au profit de diplômes délivrés sous l’autorité du ministère.

Les inquiétudes se sont renforcées après la réunion de suivi du Pacte National de Stabilité Sociale pour une Croissance Inclusive Durable (PNSS-CID) du 18 février 2026. Des déclarations attribuées au Directeur des Ressources humaines laisseraient entendre que le recrutement annoncé viserait principalement à régulariser des agents contractuels déjà en poste.

« La question aujourd’hui est claire : s’agit-il d’un recrutement ouvert basé sur le mérite ou d’une régularisation interne ? », s’interroge-t-il. Face à cette situation, il appelle les titulaires de la LSIO, options infirmier et sage-femme, à se mobiliser et à s’inscrire massivement sur la plateforme de la Fonction publique avec des dossiers complets.

Il rappelle enfin que la reconnaissance des diplômes relève des ministères compétents en matière d’Enseignement supérieur et de Formation professionnelle, et que l’accès à la Fonction publique doit respecter le principe constitutionnel d’égalité.

Interpellant le ministre de la Fonction publique, il exige des garanties pour un processus transparent, équitable et inclusif.
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Vendredi 1 Mai 2026
Idy Sow



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