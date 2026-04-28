Réforme du Code électoral : Le député Mamadou Diaw dénonce une “loi dangereuse” et accuse le pouvoir en place

À propos de la réforme du Code électoral, le député Mamadou Diaw du groupe parlementaire Takku-Wallu a vivement réagi en estimant que le président de la République, s’il “respecte les Sénégalais”, ne devrait pas promulguer cette loi. Il affirme également que le Conseil constitutionnel pourrait la rejeter, jugeant que certaines dispositions posent problème, notamment en raison de leur caractère rétroactif, qu’il qualifie de fait inédit.



Selon lui, cette situation traduirait une dérive préoccupante du pays, qu’il estime “en difficulté”. Il critique également la majorité parlementaire, l’accusant de se focaliser davantage sur des enjeux politiques que sur les préoccupations des citoyens, notamment les difficultés économiques et sociales. Il soutient par ailleurs que des projets structurants ont été réalisés par les régimes précédents, citant notamment des infrastructures routières, et estime que les acquis actuels seraient insuffisamment valorisés. Enfin, il appelle à un changement politique qu’il juge nécessaire pour l’avenir du pays.