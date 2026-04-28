Justice: Farba Ngom a quitté la prison pour son domicile

C'est désormais officiel, le député-maire des Agnam, Mouhamadou Farba Ngom a quitté la prison, nous annonce-t-on. Ce dernier bénéficie d'une liberté provisoire, à la suite de la décision de la Cour suprême rendue, ce mardi 28 avril 2026.
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