Mali: après Kidal, les rebelles comptent "libérer" Gao, Tombouctou et Menaka (porte-parole à l'AFP)

Les indépendantistes touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA) ont l'intention de prendre le contrôle des régions maliennes de Gao, Tombouctou et Menaka, dans le nord du pays, a affirmé mercredi à l'AFP leur porte-parole.



"Nous avons déjà libéré Kidal, Taoudénit était déjà sous notre contrôle, Gao, Tombouctou et Menaka aussi seront nos prochains objectifs à libérer", a déclaré Mohamed Elmaouloud Ramadane, de passage à Paris.

