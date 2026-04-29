Mali: après Kidal, les rebelles comptent "libérer" Gao, Tombouctou et Menaka (porte-parole à l'AFP)

Les indépendantistes touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA) ont l'intention de prendre le contrôle des régions maliennes de Gao, Tombouctou et Menaka, dans le nord du pays, a affirmé mercredi à l'AFP leur porte-parole.
"Nous avons déjà libéré Kidal, Taoudénit était déjà sous notre contrôle, Gao, Tombouctou et Menaka aussi seront nos prochains objectifs à libérer", a déclaré Mohamed Elmaouloud Ramadane, de passage à Paris.
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