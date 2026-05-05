Ormuz : Washington promet une réponse « dévastatrice » à toute attaque iranienne contre des navires commerciaux (ministre)


Ormuz : Washington promet une réponse « dévastatrice » à toute attaque iranienne contre des navires commerciaux (ministre)

Washington "ne cherche pas à se battre" en menant des opérations de protection pour la traversée du détroit d'Ormuz, mais apportera une réponse "dévastatrice" à toute attaque iranienne contre des navires commerciaux, a averti mardi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.

"Nous ne cherchons pas à nous battre. Mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran bloquer (l'accès à) une voie de navigation internationale pour des pays innocents", a souligné le ministre en conférence de presse au Pentagone, au deuxième jour de l'opération baptisée "Projet Liberté" par Donald Trump.

Celle-ci consiste à permettre aux navires commerciaux dans le Golfe de franchir le détroit d'Ormuz, de facto paralysé par l'Iran depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février.

"Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires commerciaux innocents, vous serez confrontés à une force américaine écrasante et dévastatrice", at-il mis en garde Téhéran.

Donald Trump avait déjà averti dimanche que si cette opération venait à être entravée par l'Iran, les Etats-Unis y répondraient par "la force".

L'armée américaine "est prête à reprendre des opérations majeures de combat contre l'Iran si l'ordre est donné", a indiqué son chef d'état-major, le général Dan Caine, présent aux côtés de Pete Hegseth.

"Aucun adversaire ne doit confondre notre retenue actuelle avec un manque de détermination", a-t-il insisté.

Le haut responsable militaire a évalué le nombre de marins concernés à 22.500, "embarqués sur plus de 1.550 navires commerciaux pris au piège dans le Golfe, dans l'impossibilité de circuler".

"Nous sommes en train de stabiliser la situation pour que le commerce puisse reprendre, mais nous attendons du reste du monde qu'il prenne le relais au moment voulu, et nous vous en transmettrons bientôt la responsabilité", a souligné le ministre de la Défense.

Le responsable du commandement américain pour le Moyen-Orient, l'amiral Brad Cooper, avait indiqué lundi que les forces armées américaines avaient abattu des missiles et des drones iraniens ciblant des bâtiments de la marine américaine et des navires commerciaux, et avaient détruit six petits bateaux iraniens.

Pete Hegseth et Dan Caine ont tous deux minimisés ces hostilités depuis le Pentagone, le premier en disant que "pour l'instant, le cessez-le-feu tient sans aucun doute" et en s'efforçant de séparer la guerre avec l'Iran de cette opération de protection des navires commerciaux retenu depuis lundi, le second en décrivant des "tirs de faible intensité".

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril et a été prolongé jusqu'au nouvel ordre par Donald Trump.

Autres articles
Mardi 5 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Tchad : au moins 24 morts dans l'attaque d'une base militaire par Boko Haram

Tchad : au moins 24 morts dans l'attaque d'une base militaire par Boko Haram - 05/05/2026

Pape Ngagne Ndiaye suite à sa convocation à la Su: « Je ne suis pas prêt à me taire »

Pape Ngagne Ndiaye suite à sa convocation à la Su: « Je ne suis pas prêt à me taire » - 05/05/2026

Cérémonie de lancement des travaux du Palmera Hôtel & Resort /

Cérémonie de lancement des travaux du Palmera Hôtel & Resort / "Ce projet traduit une ambition claire : contribuer à la montée en gamme de l’offre touristique sénégalaise (DG DALL BI SA) - 05/05/2026

Enseignement privé : Le président de la fédération pour l’Education et la formation plaide pour un système de subventions et la professionnalisation des enseignants

Enseignement privé : Le président de la fédération pour l’Education et la formation plaide pour un système de subventions et la professionnalisation des enseignants - 04/05/2026

Scandale foncier à Diabir : ventes illégales, plan modifié en secret et risques d’inondation, les habitants exigent justice

Scandale foncier à Diabir : ventes illégales, plan modifié en secret et risques d’inondation, les habitants exigent justice - 04/05/2026

Liberté de la presse au Sénégal : Quand le pluralisme médiatique devient un lent glas d’une exception démocratique

Liberté de la presse au Sénégal : Quand le pluralisme médiatique devient un lent glas d’une exception démocratique - 04/05/2026

Abdourahmane Diouf s’oppose à Sonko sur le concept de « Parti-État »: « Nous ne l’accepterons jamais dans notre République… »

Abdourahmane Diouf s’oppose à Sonko sur le concept de « Parti-État »: « Nous ne l’accepterons jamais dans notre République… » - 04/05/2026

Soupçons de terrorisme, échanges suspects : Ismaila Diallo, arrêté à Saint-Louis, a été discrètement transféré à Dakar sous haute escorte du GIGN

Soupçons de terrorisme, échanges suspects : Ismaila Diallo, arrêté à Saint-Louis, a été discrètement transféré à Dakar sous haute escorte du GIGN - 04/05/2026

Quand une mère couvre la cavale : Malaise simulé, les coulisses de l’évasion de Mara milliardaire

Quand une mère couvre la cavale : Malaise simulé, les coulisses de l’évasion de Mara milliardaire - 04/05/2026

Politique : Taxawu Sénégal lance sa reconstruction sous l’impulsion de Khalifa Ababacar Sall

Politique : Taxawu Sénégal lance sa reconstruction sous l’impulsion de Khalifa Ababacar Sall - 03/05/2026

Lycée de Saly Vélingara : les élèves initiés à l’écriture autour du roman

Lycée de Saly Vélingara : les élèves initiés à l’écriture autour du roman "Les Larmes de Mossane" de Paul Sédar Ndiaye - 03/05/2026

ONU: Diomaye explique pourquoi le Sénégal a choisi la neutralité sur la candidature de Macky Sall

ONU: Diomaye explique pourquoi le Sénégal a choisi la neutralité sur la candidature de Macky Sall - 02/05/2026

Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko:

Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko: " Il n'existe aucun Pacte". - 02/05/2026

1er mai à Thiès: les travailleurs égrènent un chapelet de doléances

1er mai à Thiès: les travailleurs égrènent un chapelet de doléances - 01/05/2026

Santé et formation / Recrutement de 2 500 agents de santé : Ibrahima Coulibaly du SYDEPS alerte sur une exclusion et dénonce la précarité des diplômés

Santé et formation / Recrutement de 2 500 agents de santé : Ibrahima Coulibaly du SYDEPS alerte sur une exclusion et dénonce la précarité des diplômés - 01/05/2026

TOUBA- L’ambassadeur du Maroc reçu par le Khalif des Mourides et son porte-parole

TOUBA- L’ambassadeur du Maroc reçu par le Khalif des Mourides et son porte-parole - 01/05/2026

Arrestation de Pape Malick Ndour : Les élus locaux de l'APR de Guinguinéo dénoncent 'l'instrumentalisation de la justice' et exigent sa libération

Arrestation de Pape Malick Ndour : Les élus locaux de l'APR de Guinguinéo dénoncent 'l'instrumentalisation de la justice' et exigent sa libération - 01/05/2026

Crd préparatoire de la 138e édition du Pèlerinage marial de Popenguine:

Crd préparatoire de la 138e édition du Pèlerinage marial de Popenguine: " Nous voulons assurer une édition avec zéro accident"( Gouverneur Thiès) - 30/04/2026

Liberté de la presse au Sénégal : RSF alerte sur les risques de dérives judiciaires et de pressions croissantes sur les médias

Liberté de la presse au Sénégal : RSF alerte sur les risques de dérives judiciaires et de pressions croissantes sur les médias - 30/04/2026

Organisation des élections : La neutralité du ministre de l’intérieur et sa proximité à Ousmane Sonko au cœur des débats

Organisation des élections : La neutralité du ministre de l’intérieur et sa proximité à Ousmane Sonko au cœur des débats - 30/04/2026

Bamba Cissé appelle l’opposition à transcender les divergences : « L’abstention est source de problèmes. Venez débattre, venez critiquer, venez proposer... »

Bamba Cissé appelle l’opposition à transcender les divergences : « L’abstention est source de problèmes. Venez débattre, venez critiquer, venez proposer... » - 30/04/2026

Candidature de Macky à l'Onu : la Convergence citoyenne en audience chez le Khalife général des Layène

Candidature de Macky à l'Onu : la Convergence citoyenne en audience chez le Khalife général des Layène - 29/04/2026

Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1:

Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1: " Nous sommes venus pour nous assurer que la procédure de délocalisation et de réinstallation a été faite dans le respect strict des droits économiques..."( Fatima Amar) - 29/04/2026

Mali: après Kidal, les rebelles comptent

Mali: après Kidal, les rebelles comptent "libérer" Gao, Tombouctou et Menaka (porte-parole à l'AFP) - 29/04/2026

[🛑DIRECT - Urgent ] Déclaration du député-Maire des Agnams Farba Ngom aprés sa libération

[🛑DIRECT - Urgent ] Déclaration du député-Maire des Agnams Farba Ngom aprés sa libération - 28/04/2026

Déclaration émouvante de Me Aïssata Tall Sall / Hommage appuyé à Farba Ngom : « Il est resté digne »

Déclaration émouvante de Me Aïssata Tall Sall / Hommage appuyé à Farba Ngom : « Il est resté digne » - 28/04/2026

Justice: Farba Ngom a quitté la prison pour son domicile

Justice: Farba Ngom a quitté la prison pour son domicile - 28/04/2026

Assemblée nationale : les députés votent la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral

Assemblée nationale : les députés votent la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral - 28/04/2026

Réforme du Code électoral : Le député Mamadou Diaw dénonce une “loi dangereuse” et accuse le pouvoir en place

Réforme du Code électoral : Le député Mamadou Diaw dénonce une “loi dangereuse” et accuse le pouvoir en place - 28/04/2026

Code électoral : Me Abdoulaye Tall défend la régularité de la procédure et appelle à poursuivre les travaux

Code électoral : Me Abdoulaye Tall défend la régularité de la procédure et appelle à poursuivre les travaux - 28/04/2026

RSS Syndication