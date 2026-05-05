Ormuz : Washington promet une réponse « dévastatrice » à toute attaque iranienne contre des navires commerciaux (ministre)

Washington "ne cherche pas à se battre" en menant des opérations de protection pour la traversée du détroit d'Ormuz, mais apportera une réponse "dévastatrice" à toute attaque iranienne contre des navires commerciaux, a averti mardi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.



"Nous ne cherchons pas à nous battre. Mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran bloquer (l'accès à) une voie de navigation internationale pour des pays innocents", a souligné le ministre en conférence de presse au Pentagone, au deuxième jour de l'opération baptisée "Projet Liberté" par Donald Trump.



Celle-ci consiste à permettre aux navires commerciaux dans le Golfe de franchir le détroit d'Ormuz, de facto paralysé par l'Iran depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février.



"Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires commerciaux innocents, vous serez confrontés à une force américaine écrasante et dévastatrice", at-il mis en garde Téhéran.



Donald Trump avait déjà averti dimanche que si cette opération venait à être entravée par l'Iran, les Etats-Unis y répondraient par "la force".



L'armée américaine "est prête à reprendre des opérations majeures de combat contre l'Iran si l'ordre est donné", a indiqué son chef d'état-major, le général Dan Caine, présent aux côtés de Pete Hegseth.



"Aucun adversaire ne doit confondre notre retenue actuelle avec un manque de détermination", a-t-il insisté.



Le haut responsable militaire a évalué le nombre de marins concernés à 22.500, "embarqués sur plus de 1.550 navires commerciaux pris au piège dans le Golfe, dans l'impossibilité de circuler".



"Nous sommes en train de stabiliser la situation pour que le commerce puisse reprendre, mais nous attendons du reste du monde qu'il prenne le relais au moment voulu, et nous vous en transmettrons bientôt la responsabilité", a souligné le ministre de la Défense.



Le responsable du commandement américain pour le Moyen-Orient, l'amiral Brad Cooper, avait indiqué lundi que les forces armées américaines avaient abattu des missiles et des drones iraniens ciblant des bâtiments de la marine américaine et des navires commerciaux, et avaient détruit six petits bateaux iraniens.



Pete Hegseth et Dan Caine ont tous deux minimisés ces hostilités depuis le Pentagone, le premier en disant que "pour l'instant, le cessez-le-feu tient sans aucun doute" et en s'efforçant de séparer la guerre avec l'Iran de cette opération de protection des navires commerciaux retenu depuis lundi, le second en décrivant des "tirs de faible intensité".

