Code électoral : Me Abdoulaye Tall défend la régularité de la procédure et appelle à poursuivre les travaux

Face aux critiques de l’opposition, Me Abdoulaye Tall, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, a pris la parole pour défendre la proposition de loi n°11/2026 modifiant le code électoral. Il a fermement rejeté les accusations portées par ses détracteurs, affirmant que la procédure suivie est parfaitement régulière et que le texte soumis à l’examen n’est nullement taillé sur mesure. Le président de la commission des lois a ensuite appelé à la poursuite des travaux.