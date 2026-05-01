1er mai à Thiès: les travailleurs égrènent un chapelet de doléances

La fête du 1er mai a été célébrée ce vendredi matin dans la cité du rail. À cette occasion, les travailleurs qui ont remis un cahier de doléances au gouverneur de Thiès, sont revenus sur leurs principales difficultés.

Ainsi, les problèmes qui ont été évoqués sont relatifs au retard lié à l'ouverture de l'hôpital El Hadj Malick Sy de Tivaouane, le relèvement du niveau de l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndièguène de Thiès( le réclassement des pré-embauches et la généralisation de la prime trimestrielle de l'État), le relèvement des plateaux techniques des centres de santé du département, la gestion démocratique du personnel dans les structures sanitaires, le respect des accords signés à Saint Jean de Dieu, la généralisation des indemnités de logement au niveau de l'Ensa, l'augmentation du budget de l'Ensa, etc.

Dans la foulée, la coalition des confédérations syndicales des travailleuses et travailleurs du Sénégal a sollicité la protection sociale du secteur de l'économie informelle, l'allègement du prix de la matière première, la mise en œuvre des conclusions des états généraux des transports notamment la fusion des entités ferroviaires, l'accélération de la politique de relance du chemin de fer, entre autres.