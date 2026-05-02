ONU: Diomaye explique pourquoi le Sénégal a choisi la neutralité sur la candidature de Macky Sall

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé sur la position de neutralité adoptée par le Sénégal concernant la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Il relève au passage, lors de son interview avec la presse sénégalaise, les circonstances pour le moins singulières dans lesquelles il en a eu connaissance. « Quand j’ai entendu la candidature de Macky Sall, il n’en a pas parlé avec moi alors que je l’ai entendu de la bouche des autres homologues présidents », a déclaré le chef de l’État, soulignant avec une pointe de surprise que c’est par ses pairs africains, et non par l’intéressé lui-même, qu’il a été informé de cette démarche.







Diomaye a précisé que plusieurs chefs d’État lui ont fait part de pressions autour de cette candidature, avant qu’il n’apprenne que c’est finalement le Burundi qui l’avait officiellement portée. Il a par ailleurs relevé que la question n’avait fait l’objet d’aucun débat au sein de l’Union africaine, déplorant ainsi l’absence de tout processus consultatif continental sur une candidature d’une telle portée.







Par conséquent, le président Faye a justifié la posture choisie par Dakar. « Nous avons pris la posture neutre car nous n’avons pas été impliqués depuis le début, et même pas par l’intéressé, Macky Sall », a-t-il conclu, indiquant que cette neutralité n’est pas un désaveu, mais la conséquence logique d’une mise à l’écart que le Sénégal n’a pas choisie.

