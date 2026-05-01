TOUBA- L’ambassadeur du Maroc reçu par le Khalif des Mourides et son porte-parole

Sur instruction du roi Mouhamed VI, l’ambassadeur du Maroc à Dakar, SE Hassan Naciri, a rendu une visite de courtoisie au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Après un entretien en tête-à-tête, le diplomate a également rencontré Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, avant de saluer devant la presse la profondeur et la fraternité des liens unissant le Maroc et le Sénégal. L’ambassadeur a, par ailleurs, été visiter le Complexe Universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba.