Assemblée nationale : les députés votent la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral

La quasi-majorité des députés de l’Assemblée nationale du Sénégal ont adopté la proposition de loi n°11/2026 portant modification des articles L 29 et L 30 du Code électoral, ce mardi 28 avril 2026.

En effet, sur les 165 députés inscrits, 141 ont voté (dont 21 par procuration). Ainsi, le projet de réforme a recueilli 128 voix pour, contre 11 voix contre et 2 abstentions. Nous avons un pourcentage de plus de 90% des votes favorables contre seulement 7,86 % de votes négatifs et 1,43 % d’abstentions.