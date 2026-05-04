Enseignement privé : Le président de la fédération pour l’Education et la formation plaide pour un système de subventions et la professionnalisation des enseignants

Dans son intervention, le président de la fédération pour l’Education et la formation, Mamadou Cissé, a salué l’engagement du président de la République et du ministre de l’Education nationale pour l’organisation de ce symposium. Un cadre qui, selon lui, permet de discuter avec les acteurs éducatifs des enjeux de l’enseignement privé.



Rappelant le poids du secteur, il a indiqué que « 5000 et quelques établissements privés absorbent au moins 20 à 30% de l’effectif scolarisé ». A ce titre, Mamadou Cissé a invité l’Etat à renforcer son accompagnement, notamment sur les normes éducatives.

Autres doléances, ce sont les subventions. Il souhaite un mécanisme de Co-paiement ou l’Etat prend en charge une partie des frais de scolarité pour soulager les parents qui paieraient l’autre partie.



Enfin, le président de la fédération pour l’Education et la formation a insisté sur la professionnalisation des intervenants, notamment des enseignants, afin de garantir une formation de qualité dans tous les établissements.