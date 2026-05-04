Enseignement privé : Le président de la fédération pour l’Education et la formation plaide pour un système de subventions et la professionnalisation des enseignants


Dans son intervention, le président de la fédération pour l’Education et la formation, Mamadou Cissé, a salué l’engagement du président de la République et du ministre de l’Education nationale pour l’organisation de ce symposium. Un cadre qui, selon lui, permet de discuter avec les acteurs éducatifs des enjeux de l’enseignement privé.

Rappelant le poids du secteur, il a indiqué que « 5000 et quelques établissements privés absorbent au moins 20 à 30% de l’effectif scolarisé ». A ce titre, Mamadou Cissé a invité l’Etat à renforcer son accompagnement, notamment sur les normes éducatives.
Autres doléances, ce sont les subventions. Il souhaite un mécanisme de Co-paiement ou l’Etat prend en charge une partie des frais de scolarité pour soulager les parents qui paieraient l’autre partie.

Enfin, le président de la fédération pour l’Education et la formation a insisté sur la professionnalisation des intervenants, notamment des enseignants, afin de garantir une formation de qualité dans tous les établissements. 
Autres articles
Lundi 4 Mai 2026
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Scandale foncier à Diabir : ventes illégales, plan modifié en secret et risques d’inondation, les habitants exigent justice

Scandale foncier à Diabir : ventes illégales, plan modifié en secret et risques d’inondation, les habitants exigent justice - 04/05/2026

Liberté de la presse au Sénégal : Quand le pluralisme médiatique devient un lent glas d’une exception démocratique

Liberté de la presse au Sénégal : Quand le pluralisme médiatique devient un lent glas d’une exception démocratique - 04/05/2026

Abdourahmane Diouf s’oppose à Sonko sur le concept de « Parti-État »: « Nous ne l’accepterons jamais dans notre République… »

Abdourahmane Diouf s’oppose à Sonko sur le concept de « Parti-État »: « Nous ne l’accepterons jamais dans notre République… » - 04/05/2026

Soupçons de terrorisme, échanges suspects : Ismaila Diallo, arrêté à Saint-Louis, a été discrètement transféré à Dakar sous haute escorte du GIGN

Soupçons de terrorisme, échanges suspects : Ismaila Diallo, arrêté à Saint-Louis, a été discrètement transféré à Dakar sous haute escorte du GIGN - 04/05/2026

Quand une mère couvre la cavale : Malaise simulé, les coulisses de l’évasion de Mara milliardaire

Quand une mère couvre la cavale : Malaise simulé, les coulisses de l’évasion de Mara milliardaire - 04/05/2026

Politique : Taxawu Sénégal lance sa reconstruction sous l’impulsion de Khalifa Ababacar Sall

Politique : Taxawu Sénégal lance sa reconstruction sous l’impulsion de Khalifa Ababacar Sall - 03/05/2026

Lycée de Saly Vélingara : les élèves initiés à l’écriture autour du roman

Lycée de Saly Vélingara : les élèves initiés à l’écriture autour du roman "Les Larmes de Mossane" de Paul Sédar Ndiaye - 03/05/2026

ONU: Diomaye explique pourquoi le Sénégal a choisi la neutralité sur la candidature de Macky Sall

ONU: Diomaye explique pourquoi le Sénégal a choisi la neutralité sur la candidature de Macky Sall - 02/05/2026

Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko:

Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko: " Il n'existe aucun Pacte". - 02/05/2026

1er mai à Thiès: les travailleurs égrènent un chapelet de doléances

1er mai à Thiès: les travailleurs égrènent un chapelet de doléances - 01/05/2026

Santé et formation / Recrutement de 2 500 agents de santé : Ibrahima Coulibaly du SYDEPS alerte sur une exclusion et dénonce la précarité des diplômés

Santé et formation / Recrutement de 2 500 agents de santé : Ibrahima Coulibaly du SYDEPS alerte sur une exclusion et dénonce la précarité des diplômés - 01/05/2026

TOUBA- L’ambassadeur du Maroc reçu par le Khalif des Mourides et son porte-parole

TOUBA- L’ambassadeur du Maroc reçu par le Khalif des Mourides et son porte-parole - 01/05/2026

Arrestation de Pape Malick Ndour : Les élus locaux de l'APR de Guinguinéo dénoncent 'l'instrumentalisation de la justice' et exigent sa libération

Arrestation de Pape Malick Ndour : Les élus locaux de l'APR de Guinguinéo dénoncent 'l'instrumentalisation de la justice' et exigent sa libération - 01/05/2026

Crd préparatoire de la 138e édition du Pèlerinage marial de Popenguine:

Crd préparatoire de la 138e édition du Pèlerinage marial de Popenguine: " Nous voulons assurer une édition avec zéro accident"( Gouverneur Thiès) - 30/04/2026

Liberté de la presse au Sénégal : RSF alerte sur les risques de dérives judiciaires et de pressions croissantes sur les médias

Liberté de la presse au Sénégal : RSF alerte sur les risques de dérives judiciaires et de pressions croissantes sur les médias - 30/04/2026

Organisation des élections : La neutralité du ministre de l’intérieur et sa proximité à Ousmane Sonko au cœur des débats

Organisation des élections : La neutralité du ministre de l’intérieur et sa proximité à Ousmane Sonko au cœur des débats - 30/04/2026

Bamba Cissé appelle l’opposition à transcender les divergences : « L’abstention est source de problèmes. Venez débattre, venez critiquer, venez proposer... »

Bamba Cissé appelle l’opposition à transcender les divergences : « L’abstention est source de problèmes. Venez débattre, venez critiquer, venez proposer... » - 30/04/2026

Candidature de Macky à l'Onu : la Convergence citoyenne en audience chez le Khalife général des Layène

Candidature de Macky à l'Onu : la Convergence citoyenne en audience chez le Khalife général des Layène - 29/04/2026

Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1:

Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1: " Nous sommes venus pour nous assurer que la procédure de délocalisation et de réinstallation a été faite dans le respect strict des droits économiques..."( Fatima Amar) - 29/04/2026

Mali: après Kidal, les rebelles comptent

Mali: après Kidal, les rebelles comptent "libérer" Gao, Tombouctou et Menaka (porte-parole à l'AFP) - 29/04/2026

[🛑DIRECT - Urgent ] Déclaration du député-Maire des Agnams Farba Ngom aprés sa libération

[🛑DIRECT - Urgent ] Déclaration du député-Maire des Agnams Farba Ngom aprés sa libération - 28/04/2026

Déclaration émouvante de Me Aïssata Tall Sall / Hommage appuyé à Farba Ngom : « Il est resté digne »

Déclaration émouvante de Me Aïssata Tall Sall / Hommage appuyé à Farba Ngom : « Il est resté digne » - 28/04/2026

Justice: Farba Ngom a quitté la prison pour son domicile

Justice: Farba Ngom a quitté la prison pour son domicile - 28/04/2026

Assemblée nationale : les députés votent la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral

Assemblée nationale : les députés votent la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral - 28/04/2026

Réforme du Code électoral : Le député Mamadou Diaw dénonce une “loi dangereuse” et accuse le pouvoir en place

Réforme du Code électoral : Le député Mamadou Diaw dénonce une “loi dangereuse” et accuse le pouvoir en place - 28/04/2026

Code électoral : Me Abdoulaye Tall défend la régularité de la procédure et appelle à poursuivre les travaux

Code électoral : Me Abdoulaye Tall défend la régularité de la procédure et appelle à poursuivre les travaux - 28/04/2026

Assemblée nationale : Abdou Mbow accuse Pastef de briser les consensus et de tailler la loi pour Sonko

Assemblée nationale : Abdou Mbow accuse Pastef de briser les consensus et de tailler la loi pour Sonko - 28/04/2026

Coalition APTE : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam salue un bilan à mi-parcours encourageant

Coalition APTE : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam salue un bilan à mi-parcours encourageant - 28/04/2026

Société Civile-Concertation nationale : Moundiaye Cissé plaide pour le respect du code électoral et un dialogue approfondi

Société Civile-Concertation nationale : Moundiaye Cissé plaide pour le respect du code électoral et un dialogue approfondi - 27/04/2026

Rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif : Ce que dit l’avant-projet de révision constitutionnelle

Rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif : Ce que dit l’avant-projet de révision constitutionnelle - 27/04/2026

RSS Syndication