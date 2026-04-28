Déclaration émouvante de Me Aïssata Tall Sall / Hommage appuyé à Farba Ngom : « Il est resté digne »

Dans une prise de parole empreinte d’émotion, la députée Me Aïssata Tall Sall a salué le courage, la détermination et la sérénité de Farba Ngom après sa libération. Louant sa posture face à l’épreuve, elle a rendu un hommage fort à l’homme politique, tout en soulignant la dignité avec laquelle il a traversé cette période.
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