Abdourahmane Diouf s’oppose à Sonko sur le concept de « Parti-État »: « Nous ne l’accepterons jamais dans notre République… »

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr Abdourahmane Diouf, n’a visiblement pas apprécié les récentes déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko sur le concept de « Parti-État ». Invité de l’émission Infos Matin sur la TFM ce lundi, le membre de la coalition Diomaye Président n’a pas hésité à exprimer son désaccord avec la vision défendue par le chef du gouvernement.







Ce sont des propos prêtés à Ousmane Sonko selon lesquels le parti en l’occurrence Pastef devrait être associé aux grandes décisions prises au sommet de l’État, qu’il a fortement dénoncées. Une vision que le ministre Dr Abdourahmane Diouf rejette catégoriquement. « Des gens ont clairement dit que si des décisions doivent être prises à la tête de l’État, le parti doit être impliqué. Ce que nous n’accepterons jamais dans ce pays », a-t-il souligné, évoquant la tradition républicaine du Sénégal. Le ministre s’est appuyé sur l’histoire politique nationale pour étayer sa position, rappelant qu’aucun des présidents qui se sont succédé à la tête du pays n’a jamais érigé son parti en instance supérieure à l’État.







Le ministre a estimé qu’il y’a lieu de signaler cette gravité du cadre dans lequel ces propos ont été tenus. « Au Sénégal, il n’y a pas de révolution ni de guide de la révolution. Et plus grave, c’est que cela s’est passé au-dessus de l’Assemblée nationale », a-t-il déploré. Face à cette controverse, le ministre a tenu à distinguer la position du chef de l’État de celle de son Premier ministre. Selon lui, c’est précisément ce glissement vers le « Parti-État » que le président Bassirou Diomaye Faye a entrepris de déconstruire, en réaffirmant avec constance la primauté de l’État sur toute considération politique et partisane.

