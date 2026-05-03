Lycée de Saly Vélingara : les élèves initiés à l’écriture autour du roman "Les Larmes de Mossane" de Paul Sédar Ndiaye

Promouvoir la lecture et stimuler l’écriture chez les jeunes, tel était l’objectif de l’atelier organisé ce samedi 2 mai 2026 au Lycée de Saly Vélingara, à l’initiative de l’écrivain Paul Sédar Ndiaye. Pour cette rencontre littéraire, le roman , " Les Larmes de Mossane", publié en mars 2026, a servi de support pédagogique. L’activité, portée par le club de littérature, le Clap de l’établissement, s’est tenue sous la supervision de l’administration dont le Censeur Mme Aissatou Seck Seydi, de Mme Fatou Kiné Diop, Professeure de Français, encadreur du Clap et des professeurs de Lettres (Français, Anglais, Espagnol) .



Au cours de l’atelier, les élèves ont participé à des échanges et à des exercices d’écriture autour du thème de l’émigration des jeunes. À travers des discussions et des productions littéraires, ils ont exploré des notions clés telles que « l' Eldorado », tout en développant leur sens critique et leur créativité.



Pour Paul Sédar Ndiaye, cette initiative vise à redonner goût à la lecture dans un contexte où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. " C'est un atelier dans lequel, nous avons essayé de propulser, d'impulser, d'essayer de promouvoir la lecture et l'écriture. La lecture est en train de disparaître au profit des réseaux sociaux . Pourtant, elle reste essentielle pour maintenir un bon niveau scolaire et former des esprits critiques. À travers cet atelier, nous voulons reconnecter les élèves avec le livre et faire revenir ces standards là, avec un excellent niveau qui a fait la richesse de l’école sénégalaise."





L’écrivain a également salué l’engagement des élèves et annoncé son intention de pérenniser et d’élargir cette initiative à d’autres établissements. " Je pense que c'est un challenge qui a porté ses fruits et les élèves en redemandent. Ce qui fait que l'année prochaine, nous allons revenir sous un nouveau format pour pouvoir mieux l'organiser et peut-être même l'étendre au niveau de la commune voire même au niveau du Sénégal"





Lauréate de l’atelier, l'élève Ken Beugoul Gueye, en classe de Terminale L, s'est réjouie de cette expérience . " Cet atelier va me motiver à lire davantage.Ca me fait un réel plaisir d'avoir participé à cette belle initiative et d'avoir l'occasion d'être à côté d'un grand écrivain, qui est M Ndiaye et ça été un plaisir d'avoir participé à cet atelier d'écriture.La lecture est une source de connaissance et d’inspiration. La lecture est un voyage et le cerveau a besoin de voyager...





Même constat chez d’autres participants, qui estiment que la baisse du niveau scolaire est en partie liée à la diminution de la pratique de la lecture, au profit des réseaux sociaux.



Les encadreurs pédagogiques ont, pour leur part, salué cette initiative qui vient combler un manque dans le système éducatif. Selon Mme Fatou Kiné Gueye Diop, "ces activités offrent aux élèves un cadre concret pour découvrir leurs talents et développer leurs compétences rédactionnelles. " Il nous manquait ces activités-là. Peut-être que nous avons un programme à dérouler. On dit que les élèves ne lisent plus, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas ces occasions là pour être en contact avec le livre. Je pense que c'est une action que l'on peut faire dans tous les lycées. Nous avons été comblé par la présence de Paul Sedar Ndiaye. A travers cette activité, nous avons découvert que nous avons des génies en littérature avec nos élèves, ils ont fait de très belles productions littéraires. Et, je suis sûr qu'eux même, ne savaient pas qu"ils avaient ce talent là", a -t-elle précisé.





Plusieurs intervenants ont ainsi plaidé pour la généralisation de ce type d’ateliers dans les établissements scolaires. La présidente du club de littérature, Astou Mbissine Ngom a quant à elle insisté sur l’importance de la lecture dans la formation intellectuelle. " La lecture enrichit notre vocabulaire, notre grammaire et notre culture générale. C’est un outil indispensable pour exploiter pleinement nos capacités. "





Cette journée a permis de révéler de jeunes talents, confirmant l’intérêt des élèves pour la littérature lorsqu’ils sont placés dans un environnement favorable.Les productions littéraires de trois élèves ont été choisis parmi une centaine de participants. Il s'agit de la lauréate Ken Beugoul Gueye 1ere, suivi de Cheikh Ahmadou Mbacké 2eme et enfin en 3eme position, Anna Codou Ndour, tous élèves au Lycée de Saly Vélingara en classe de Terminal.

