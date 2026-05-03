Lycée de Saly Vélingara : les élèves initiés à l’écriture autour du roman "Les Larmes de Mossane" de Paul Sédar Ndiaye


Promouvoir la lecture et stimuler l’écriture chez les jeunes,  tel était l’objectif de l’atelier organisé ce samedi 2 mai 2026 au Lycée de Saly Vélingara, à l’initiative de l’écrivain Paul Sédar Ndiaye. Pour cette rencontre littéraire, le roman , " Les Larmes de Mossane", publié en mars 2026, a servi de support pédagogique. L’activité, portée par le club de littérature, le Clap de l’établissement, s’est tenue sous la supervision de l’administration dont le Censeur Mme Aissatou Seck Seydi, de  Mme Fatou Kiné Diop, Professeure de Français, encadreur du Clap et  des professeurs de Lettres  (Français, Anglais, Espagnol) .

Au cours de l’atelier, les élèves ont participé à des échanges et à des exercices d’écriture autour du thème de l’émigration des jeunes. À travers des discussions et des productions littéraires, ils ont exploré des notions clés telles que « l' Eldorado », tout en développant leur sens critique et leur créativité.

Pour Paul Sédar Ndiaye, cette initiative vise à redonner goût à la lecture dans un contexte où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. " C'est un atelier dans lequel, nous avons essayé de propulser, d'impulser, d'essayer de promouvoir la lecture et l'écriture.  La lecture est en train de disparaître au profit des réseaux sociaux .  Pourtant, elle reste essentielle pour maintenir un bon niveau scolaire et former des esprits critiques. À travers cet atelier, nous voulons reconnecter les élèves avec le livre et  faire revenir ces standards là, avec un excellent niveau  qui a fait la richesse de l’école sénégalaise."
 

L’écrivain a également salué l’engagement des élèves et annoncé son intention de pérenniser et d’élargir cette initiative à d’autres établissements. " Je pense que c'est un challenge qui a porté ses fruits et les élèves en redemandent. Ce qui fait que l'année prochaine, nous allons revenir sous un nouveau format pour pouvoir mieux l'organiser et peut-être  même l'étendre au niveau de la commune voire même au niveau du Sénégal"
 

Lauréate de l’atelier, l'élève Ken Beugoul Gueye,  en classe de Terminale L, s'est réjouie de cette expérience . " Cet atelier va me  motiver à lire davantage.Ca me fait un réel plaisir d'avoir participé à cette belle initiative et d'avoir l'occasion d'être à côté d'un grand écrivain, qui est M Ndiaye et ça été un plaisir d'avoir participé à cet atelier d'écriture.La lecture est une source de connaissance et d’inspiration. La lecture est un voyage et le cerveau a besoin de voyager...
 

Même constat chez d’autres participants, qui estiment que la baisse du niveau scolaire est en partie liée à la diminution de la pratique de la lecture, au profit des réseaux sociaux.

Les encadreurs pédagogiques ont, pour leur part, salué cette initiative qui vient combler un manque dans le système éducatif. Selon Mme Fatou Kiné Gueye Diop, "ces activités offrent aux élèves un cadre concret pour découvrir leurs talents et développer leurs compétences rédactionnelles. " Il nous manquait ces activités-là. Peut-être que nous avons un programme à dérouler. On dit que les élèves ne lisent plus, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas ces occasions là pour être en contact avec le livre. Je pense que c'est une action que l'on peut faire dans tous les lycées. Nous avons été comblé par la présence de Paul Sedar Ndiaye. A travers cette activité, nous avons découvert que nous avons des génies en littérature avec nos élèves, ils ont fait de très belles productions littéraires. Et, je suis sûr qu'eux même, ne savaient pas qu"ils avaient ce talent là", a -t-elle précisé. 
 

Plusieurs intervenants ont ainsi plaidé pour la généralisation de ce type d’ateliers dans les établissements scolaires. La présidente du club de littérature, Astou Mbissine Ngom a quant à elle insisté sur l’importance de la lecture dans la formation intellectuelle. " La lecture enrichit notre vocabulaire, notre grammaire et notre culture générale. C’est un outil indispensable pour exploiter pleinement nos capacités. "
 

Cette journée a permis de révéler de jeunes talents, confirmant l’intérêt des élèves pour la littérature lorsqu’ils sont placés dans un environnement favorable.Les productions littéraires de trois élèves ont été choisis parmi une centaine de participants. Il s'agit de la lauréate Ken Beugoul Gueye 1ere, suivi de Cheikh Ahmadou Mbacké 2eme et enfin  en 3eme position, Anna Codou Ndour, tous élèves au Lycée de Saly Vélingara en classe de Terminal. 

Autres articles
Dimanche 3 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Politique : Taxawu Sénégal lance sa reconstruction sous l’impulsion de Khalifa Ababacar Sall

Politique : Taxawu Sénégal lance sa reconstruction sous l’impulsion de Khalifa Ababacar Sall - 03/05/2026

ONU: Diomaye explique pourquoi le Sénégal a choisi la neutralité sur la candidature de Macky Sall

ONU: Diomaye explique pourquoi le Sénégal a choisi la neutralité sur la candidature de Macky Sall - 02/05/2026

Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko:

Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko: " Il n'existe aucun Pacte". - 02/05/2026

1er mai à Thiès: les travailleurs égrènent un chapelet de doléances

1er mai à Thiès: les travailleurs égrènent un chapelet de doléances - 01/05/2026

Santé et formation / Recrutement de 2 500 agents de santé : Ibrahima Coulibaly du SYDEPS alerte sur une exclusion et dénonce la précarité des diplômés

Santé et formation / Recrutement de 2 500 agents de santé : Ibrahima Coulibaly du SYDEPS alerte sur une exclusion et dénonce la précarité des diplômés - 01/05/2026

TOUBA- L’ambassadeur du Maroc reçu par le Khalif des Mourides et son porte-parole

TOUBA- L’ambassadeur du Maroc reçu par le Khalif des Mourides et son porte-parole - 01/05/2026

Arrestation de Pape Malick Ndour : Les élus locaux de l'APR de Guinguinéo dénoncent 'l'instrumentalisation de la justice' et exigent sa libération

Arrestation de Pape Malick Ndour : Les élus locaux de l'APR de Guinguinéo dénoncent 'l'instrumentalisation de la justice' et exigent sa libération - 01/05/2026

Crd préparatoire de la 138e édition du Pèlerinage marial de Popenguine:

Crd préparatoire de la 138e édition du Pèlerinage marial de Popenguine: " Nous voulons assurer une édition avec zéro accident"( Gouverneur Thiès) - 30/04/2026

Liberté de la presse au Sénégal : RSF alerte sur les risques de dérives judiciaires et de pressions croissantes sur les médias

Liberté de la presse au Sénégal : RSF alerte sur les risques de dérives judiciaires et de pressions croissantes sur les médias - 30/04/2026

Organisation des élections : La neutralité du ministre de l’intérieur et sa proximité à Ousmane Sonko au cœur des débats

Organisation des élections : La neutralité du ministre de l’intérieur et sa proximité à Ousmane Sonko au cœur des débats - 30/04/2026

Bamba Cissé appelle l’opposition à transcender les divergences : « L’abstention est source de problèmes. Venez débattre, venez critiquer, venez proposer... »

Bamba Cissé appelle l’opposition à transcender les divergences : « L’abstention est source de problèmes. Venez débattre, venez critiquer, venez proposer... » - 30/04/2026

Candidature de Macky à l'Onu : la Convergence citoyenne en audience chez le Khalife général des Layène

Candidature de Macky à l'Onu : la Convergence citoyenne en audience chez le Khalife général des Layène - 29/04/2026

Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1:

Délocalisation des villages de Ndary et Thissé 1: " Nous sommes venus pour nous assurer que la procédure de délocalisation et de réinstallation a été faite dans le respect strict des droits économiques..."( Fatima Amar) - 29/04/2026

Mali: après Kidal, les rebelles comptent

Mali: après Kidal, les rebelles comptent "libérer" Gao, Tombouctou et Menaka (porte-parole à l'AFP) - 29/04/2026

[🛑DIRECT - Urgent ] Déclaration du député-Maire des Agnams Farba Ngom aprés sa libération

[🛑DIRECT - Urgent ] Déclaration du député-Maire des Agnams Farba Ngom aprés sa libération - 28/04/2026

Déclaration émouvante de Me Aïssata Tall Sall / Hommage appuyé à Farba Ngom : « Il est resté digne »

Déclaration émouvante de Me Aïssata Tall Sall / Hommage appuyé à Farba Ngom : « Il est resté digne » - 28/04/2026

Justice: Farba Ngom a quitté la prison pour son domicile

Justice: Farba Ngom a quitté la prison pour son domicile - 28/04/2026

Assemblée nationale : les députés votent la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral

Assemblée nationale : les députés votent la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral - 28/04/2026

Réforme du Code électoral : Le député Mamadou Diaw dénonce une “loi dangereuse” et accuse le pouvoir en place

Réforme du Code électoral : Le député Mamadou Diaw dénonce une “loi dangereuse” et accuse le pouvoir en place - 28/04/2026

Code électoral : Me Abdoulaye Tall défend la régularité de la procédure et appelle à poursuivre les travaux

Code électoral : Me Abdoulaye Tall défend la régularité de la procédure et appelle à poursuivre les travaux - 28/04/2026

Assemblée nationale : Abdou Mbow accuse Pastef de briser les consensus et de tailler la loi pour Sonko

Assemblée nationale : Abdou Mbow accuse Pastef de briser les consensus et de tailler la loi pour Sonko - 28/04/2026

Coalition APTE : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam salue un bilan à mi-parcours encourageant

Coalition APTE : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam salue un bilan à mi-parcours encourageant - 28/04/2026

Société Civile-Concertation nationale : Moundiaye Cissé plaide pour le respect du code électoral et un dialogue approfondi

Société Civile-Concertation nationale : Moundiaye Cissé plaide pour le respect du code électoral et un dialogue approfondi - 27/04/2026

Rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif : Ce que dit l’avant-projet de révision constitutionnelle

Rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif : Ce que dit l’avant-projet de révision constitutionnelle - 27/04/2026

Marché Boubess : un trio sème la terreur, plus de 5 millions FCFA volés… avant la chute”

Marché Boubess : un trio sème la terreur, plus de 5 millions FCFA volés… avant la chute” - 27/04/2026

MBOUR :K. Lô jugé pour avoir proposé 100000 FCfa en échange de rapports sexuels à un talibé…5 ans d’emprisonnement ferme requis

MBOUR :K. Lô jugé pour avoir proposé 100000 FCfa en échange de rapports sexuels à un talibé…5 ans d’emprisonnement ferme requis - 27/04/2026

Santé : « Jusqu’à 50% des AVC touchent des personnes de moins de 50 ans » (Pr Moustapha Ndiaye)

Santé : « Jusqu’à 50% des AVC touchent des personnes de moins de 50 ans » (Pr Moustapha Ndiaye) - 26/04/2026

TOUBA- Alioune Sarr en pèlerinage politique entre recueil de prières et dévoilement d’un « Smart City » pour Notto Diobasse à l’intention du Khalife

TOUBA- Alioune Sarr en pèlerinage politique entre recueil de prières et dévoilement d’un « Smart City » pour Notto Diobasse à l’intention du Khalife - 25/04/2026

Protection de la maternité : Le RENAFETS réclame la promulgation de la loi et l’allongement du congé à 18 semaines

Protection de la maternité : Le RENAFETS réclame la promulgation de la loi et l’allongement du congé à 18 semaines - 25/04/2026

[🛑DIRECT ] lancement officiel du Plan de redressement et de développement de Kaolack 2027-2031 par Baye Ciss

[🛑DIRECT ] lancement officiel du Plan de redressement et de développement de Kaolack 2027-2031 par Baye Ciss - 25/04/2026

RSS Syndication