Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko: " Il n'existe aucun Pacte".

À l'occasion de son face-à-face avec la presse, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait savoir qu'il n'existe aucun pacte entre lui et Ousmane Sonko.

Le chef de l’État a souligné que parler de " Pacte" relève d'un manque de respect notoir aux règles qui régissent le Parti, mais également un manque de respect à l'endroit des Sénégalais.

Le. Président de la République a précisé que personne n'est indispensable et que seul le projet compte et reste au dessus de la mêlée...