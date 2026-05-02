Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko: " Il n'existe aucun Pacte".


À l'occasion de son face-à-face avec la presse, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait savoir qu'il n'existe aucun pacte entre lui et Ousmane Sonko.
 
Le chef de l’État a souligné que parler de " Pacte" relève d'un manque de respect notoir aux règles qui régissent le Parti, mais également un manque de respect à l'endroit des Sénégalais.
 
Le. Président de la République a précisé que personne n'est indispensable et que seul le projet compte et reste au dessus de la mêlée...
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Samedi 2 Mai 2026
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