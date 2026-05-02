Face-à-face avec la presse- Le président Diomaye sur sa relation avec Sonko: " Il n'existe aucun Pacte".

À l'occasion de son face-à-face avec la presse, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait savoir qu'il n'existe aucun pacte entre lui et Ousmane Sonko.
Le chef de l’État a souligné que parler de " Pacte" relève d'un manque de respect notoir aux règles qui régissent le Parti, mais également un manque de respect à l'endroit des Sénégalais.
Le. Président de la République a précisé que personne n'est indispensable et que seul le projet compte et reste au dessus de la mêlée...
Autres articles
-
ONU: Diomaye explique pourquoi le Sénégal a choisi la neutralité sur la candidature de Macky Sall
-
1er mai à Thiès: les travailleurs égrènent un chapelet de doléances
-
Santé et formation / Recrutement de 2 500 agents de santé : Ibrahima Coulibaly du SYDEPS alerte sur une exclusion et dénonce la précarité des diplômés
-
TOUBA- L’ambassadeur du Maroc reçu par le Khalif des Mourides et son porte-parole
-
Arrestation de Pape Malick Ndour : Les élus locaux de l'APR de Guinguinéo dénoncent 'l'instrumentalisation de la justice' et exigent sa libération