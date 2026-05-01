Arrestation de Pape Malick Ndour : Les élus locaux de l'APR de Guinguinéo dénoncent 'l'instrumentalisation de la justice' et exigent sa libération

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 30 avril 2026, les élus locaux du parti Alliance Pour la République (APR) du département de Guinguinéo (région de Kaolack), ont dénoncé l'arrestation de Pape Malick Ndour qu'ils jugent ''purement politique''.

Selon eux, cette arrestation injuste n'est qu'une tentative d'intimidation vis-à-vis des membres de l'opposition. Ainsi, ils exigent sa libération immédiate. ''Cette arrestation n’est ni fortuite ni judiciaire : elle est politique'', martèlent-ils tout en pointant du doigt ce qu’ils considèrent comme ''une dérive dangereuse pour la démocratie sénégalaise'', peut-on lire dans le communiqué.

Ces élus estiment que son incarcération constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux principes de l’État de droit. C'est pourquoi, les signataires du communiqué ont lancé un appel pressant aux autorités judiciaires et politiques. ''Trois exigences majeures sont mises en avant : la libération immédiate et sans condition de Pape Malick Ndour, la fin de toute instrumentalisation de la justice à des fins politiques et le respect strict des principes démocratiques''.

Les élus de l'APR Guinguinéo n'ont pas oublié de dresser un portrait élogieux de Pape Malick Ndour. ''C'est un fils digne de Guinguinéo, un cadre engagé et respecté, dont le parcours serait marqué par loyauté, compétence et sens de l’État'', ont-ils ajouté dans le communiqué.

Au-delà du cas individuel, les élus de l'APR Guinguinéo entendent alerter l’opinion publique nationale et internationale sur ce qu’ils décrivent comme une ''dérive liberticide''. Ils préviennent que de telles pratiques risqueraient de fragiliser les fondements mêmes de la démocratie.

À Guinguinéo, le message est clair : la mobilisation ne faiblira pas. ''Le département reste debout, mobilisé et solidaire'', assurent-ils, déterminés à poursuivre le combat jusqu’à la libération de leur camarade de parti.