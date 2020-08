Tchad : Le président Idriss Deby Itno promu maréchal à l’occasion du 60 ème anniversaire du pays.

Le Tchad a fêté ce 11 août, le 60 ème anniversaire de son indépendance lors d’une cérémonie empreinte d’honneur à l’endroit du président Idriss Deby Itno.

En effet, le successeur de Hissène Habré a été promu maréchal à l’occasion de la célébration de ce jour historique pour le peuple tchadien, ont relayé plusieurs médias internationaux.



C’est sous un nouvel uniforme assorti d’un manteau flottant neuf que le président Deby a reçu la nouvelle distinction qui fait de lui le 1er maréchal du Tchad.



« C'est le mérite des faits d’armes qui me vaut cette distinction que je dédie à tous mes frères d'armes », a indiqué le président tchadien selon l’Agence France-Presse.

"Je continuerai d'être le premier garant de la liberté de mes concitoyens", a ajouté Idriss Deby Itno.



Un maréchal est un officier général titulaire de la plus haute dignité militaire de l'État, conférée à certains commandants en chef victorieux devant l'ennemi.



Le parlement tchadien où le parti présidentiel (Mouvement Patriotique du Salut) possède une large majorité, avait voté en juin dernier l'élévation du président au titre de maréchal ce que ce dernier avait lui-même confirmé par un décret, renseigne l’AFP.



Le parlement lui a accordé le titre de maréchal après qu’il ait dirigé en avril une vaste opération contre le groupe jihadiste Boko Haram.



Arrivé au pouvoir par les armes en 1990, Idriss Deby Itno, 68 ans a lors de cette célébration de l’indépendance du Tchad affirmé mettre au coeur de ses priorités la lutte contre le terrorisme dans la région.



« La lutte contre le terrorisme est un imperatif vital et demeurera au centre de nos préoccupations, c'est pourquoi nous allons poursuivre notre lutte de manière résolue, en synergie avec les pays de la BCLT et du G5 Sahel », a-t-il soutenu comme le renseigne l’AFP.



Devenue république autonome en 1958, le Tchad, ex-colonie française, accéda à l'indépendance le 11 août 1960 sous la présidence de François Tombalbaye.