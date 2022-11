Taxé d’isolé et de discriminé dans l’APR par Mankeur Ndiaye : El Hadj Hamidou Kassé dément et réaffirme sa proximité sans équivoque avec le président Macky Sall

À partir d’un tweet émis hier aux environs de 22h30, l’ancien ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur récoltera bien les effets de ses propos. Ils sont en effet prêtés à l’ancien ministre, chargé de la communication à la présidence de la République, El Hadj Hamidou Kassé. Mankeur Ndiaye écrivait : « Je soutiens fermement ElHadj Kassé très attaqué dans les réseaux sociaux pour être mis en quarantaine par le président. Elhadj était au début avec Macky mais il se dit aujourd’hui isolé discriminé ».





La réponse du côté de l‘ancien chargé de communication à la présidence de la République n’a pas tardé. Hamidou Kassé balaie d’un revers de main « les contrevérités » de l’ancien de la Minusca. « Désolé, mais je n’ai jamais tenu les propos que Mankeur Ndiaye me prête. Je n’ai jamais été isolé, ni discriminé, je suis membre du SEN de l’APR et proche collaborateur du président Macky Sall. Personne ne m’a attaqué sur les réseaux sociaux. Mon engagement n’est pas fonction de ma position », poste l’ancien journaliste en réponse à Mankeur avec qui d’ailleurs, il est très proche. Mais qu’est ce qui doit motiver alors, la tenue de ces propos démentis par El Hadj Hamidou Kassé ? L’on s’interroge déjà au vu de la fréquentation connue entre les deux hommes politiques du parti présidentiel.