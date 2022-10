Tankanto-Esacle (Kolda) / Boun Oumar Dia (maire) : « Je vais porter plainte contre Moustapha Baldé pour diffamation… On ne peut pas avoir une documentation plus fiable que celle-ci… »

Le maire de la commune de Tankanto-Escale Boun Oumar Dia va porter « plainte contre Moustapha Baldé pour diffamation et accusation gratuite. »

Monsieur Dia estime que Moustapha Baldé l’accuse d’avoir délibéré illégalement sur « 60 hectares » pour la mise en place d’une centrale solaire. Ce que le maire balaie d’un revers de main, car selon lui, « la délibération a respecté toutes les procédures administratives ». La commune détient toute la documentation qui est légale en sa possession pour l’implantation de la centrale solaire. C’est pourquoi, il a tenu à apporter des précisions sur cette question foncière en se prêtant au micro de Dakaractu/Kolda.

Dans un ton sec, il avance : « je vais porter plainte contre Moustapha Baldé pour diffamation et accusation gratuite. Et d’ailleurs, je vais le faire pour qu’il me donne des preuves qui montrent que j’ai signé des accords avec le directeur des Domaines pour lui octroyer des terres. Et pis encore, il dit que je suis sous le diktat de ce dernier. »

Revenant sur la démarche pour l’obtention de la centrale, il précise : « pour la centrale solaire une demande nous a été adressée comme d’habitude. Et cette demande a fait l’objet d’une étude avec l’ensemble des conseillers municipaux et soumise aussi à la commission domaniale. Et pour plus de clarté, nous y avons associé les chefs de village et les populations. » Dans la foulée, il précise « et pendant deux mois, la demande a été partagée au niveau des populations pour recueillir leurs avis. Et c’est ainsi que nous avons répondu ensemble à l’issue de ces audiences publiques favorablement à la mise en place de cette centrale. C’est après que nous avons demandé aux propriétaires du projet de venir nous expliquer le but de ladite centrale. Et ces derniers nous ont dit que la centrale solaire appartient à la zone sud et non à Tankanto-Escale. »

Il poursuit : « la centrale doit alimenter la zone sud en produisant de l’électricité pour la SENELEC qui va se charger de sa distribution. C’est une centrale solaire de 30 mégas watt (30 hectares) extensible sur 60 hectares. Et ce sont ces raisons qui font que nous avons exigé les documents des demandeurs, notamment le statut (nouvelle énergie africaine), le protocole signé avec la SENELEC. Et en plus de cela, nous avons nos propres documents tels que le procès-verbal de la population, la décision du conseil municipal pour la délibération. »

De plus, ajoute-t-il, « nous avons les documents impliquant les services compétents pour la mise en place de la centrale comme l’extrait du plan cadastral, la maquette de la centrale. Donc, on ne peut pas avoir une documentation plus fiable que celle-ci.»

Avec ironie, il rappelle : « je comprends ce monsieur car quand on règne pendant sept ans sans résultats, on devient frustré. Et notre équipe en un laps de temps a pu apporter de l’espoir aux populations. Mais nous comprenons les gens qui sont derrière lui. À ma connaissance, j’ai reçu toutes les organisations de la commune sauf celle qu’il prétend diriger puisqu’elle n’existe pas. »

« Nous allons assainir car nous avons trouvé un problème foncier très sérieux dans la commune. Dès notre prise de fonction, nous avons vu que 85 hectares ont été distribuées de manière illégale par l’ex équipe municipale. Nous détenons des preuves pour cette situation. Maintenant, ceux qui pensent que j’ai délibéré 60 hectares illégalement n’ont qu’à fournir les preuves. Aujourd’hui, ce qui m’intéresse c’est le développement de Tankanto en luttant contre le chômage, les migrations irrégulières… »