Tambacounda : un homme âgé de 36 ans kidnappe une fille de 12 ans et la transforme en objet sexuel pendant 4 mois.

Les prédateurs sexuels continuent de faire encore et encore des victimes. Babacar Diaby âgé de 36 ans a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à payer une amende 100.000fcfa pour, entre autres, viol sur une mineure, détournement de mineure écrit le journal l’Observateur dans ses pages intérieures.

Tout a commencé quand le sieur Diady a enlevé la jeune fille de 12 ans à Rufisque où la maman s’était rendue avec sa fille pour chercher du travail.



Le journal révèle que M. Diallo la jeune de 12 ans a été enlevée par l’homme de 36 ans qui l’a amenée à Saré Modou et ensuite à Tambacounda où ils sont restés 4 mois.

Constatant la disparition de sa fille, la mère de la victime, originaire du village de Thiéwol dans la région de Kolda, avait saisi plusieurs commissariats.



Contacté par un cultivateur du nom de Badara Ndao établi dans le quartier Abattoirs dans la commune de Tambacounda et qui cherchait un saisonnier, Babacar Diaby saisit l’occasion et tombe d’accord pour la somme de 300 000 fcfa avec son futur employeur, révèle le journal l’Observateur. B.Diaby avait tout planifié. Il annonça à son patron qu’il viendrait à Tambacounda avec sa femme. C’est ainsi qu’il kidnappe la jeune fille M. Diallo dans une gargote à Rufisque avant de l’amener à Saré Modou puis à Tambacounda où ils ont habité 4 mois chez Babacar Ndao avant d’être démasqués.



Comme l’adage le dit, « la vérité finira toujours par éclater ». Le fermier qui avait hébergé le couple, commence à se poser des questions sur l’âge de fille et suite au comportement du sieur Babacar Diaby qui ne cessait de battre chaque soir sa pseudo-épouse de 12 ans. Finalement, c’est le 19 juillet 2022, que les éléments du commissariat central de Tambacounda ont fait une descente sur les lieux pour cueillir et conduire le sieur Diady dans les locaux de la police. Après avoir été interrogé par les enquêteurs, le « Sourga » avoue avoir enlevé la jeune fille à Dakar.

Malheureusement, après diagnostic du gynécologue, il a été révélé que la fille était en état de défloration hyménale ancienne. La fille a été finalement récupérée par ses parents après toutes les procédures.



Quant au « Sourga» qui a été appelé devant la barre de la chambre criminelle de la chambre de grande instance de Tambacounda, Babacar Diaby nie tous les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que la fille l'a suivi de son propre chef deux mois après son arrivée à Tambacounda révèle le journal Obs. Ses allégations ont été réfutées par la victime qui révèle qu’elle a été emmenée et forcée de vivre pendant 4 mois à Tamba. Elle explique que son bourreau l’a interceptée aux abords d’une gargote avant de l’amener dans un endroit sombre et de la violer. Elle ajoute qu’elle a été traînée un peu partout à Dakar avant de se retrouver premièrement à Saré Modou et puis à Tambacounda.



Ainsi, après délibération, la chambre criminelle de la chambre de grande instance de Tambacounda, a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à payer une amende 100.000 après-avoir reconnu coupable monsieur Babacar Diaby des faits de viol et détournement de mineure...