Tabaski : Khoureychi Thiam salue l'unité nationale et appelle à l'espoir dans la transition

En marge de la prière de la Tabaski célébrée ce 7 juin à Dakar, Khoureychi Thiam, nouvel administrateur général du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE), a exprimé un message de confiance en l'avenir du Sénégal et de foi en la capacité collective à surmonter les défis.



« C’est un honneur d’être Sénégalais et de faire partie de ceux qui croient que le pays doit changer, dans le bon sens », a-t-il déclaré, appelant à accompagner la transition actuelle avec foi et responsabilité.



Il a reconnu les difficultés rencontrées par de nombreuses familles, notamment en cette période de fête. Il a toutefois exprimé sa gratitude pour la possibilité de célébrer cette fête en paix, entourés de leurs proches.



Rebondissant sur le sermon de l’imam, Khoureychi Thiam a salué les efforts du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement dans leur volonté de redresser le pays. « C’est un honneur d’aller vers le dialogue, comme l’a si bien dit l’imam », a-t-il insisté, encourageant l'écoute et l’inclusion.



Alain Bonang