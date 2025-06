Tabaski 2025 : Le message de Youssou Ndour au peuple sénégalais

Après avoir effectué la prière de la Tabaski à la mosquée Massalikoul Jinaan ce samedi, Youssou Ndour, patron du Groupe Futurs Médias, a adressé un message de paix et de solidarité au peuple sénégalais. Unité, solidarité et dévotion : tels sont les maîtres mots que l'artiste et homme d'affaires a confiés à la presse.