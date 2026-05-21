Sommet Inde & Afrique 2026 : New Delhi veut accélérer ses investissements et son influence sur le continent

L’Inde veut renforcer ses relations avec l’Afrique. Depuis Dakar, l’ambassadeur de l’Inde au Sénégal, S.E.M. Dinkar Asthana, a annoncé la tenue du 4e Sommet du Forum Inde & Afrique du 28 au 31 mai 2026 à New Delhi. Cette rencontre internationale réunira plusieurs chefs d’État africains, des ministres, des investisseurs et des organisations africaines autour des questions de développement, de commerce, de santé, d’éducation et de technologie.







Lors de cette conférence de presse du 20 mai 2026, le diplomate indien a rappelé que le Sénégal et l’Inde entretiennent de très bonnes relations depuis plusieurs années. Selon l’ambassadeur, Dakar occupe une place importante dans la coopération entre les deux pays grâce à sa stabilité, sa démocratie et son ouverture sur le monde. L’Inde souhaite ainsi développer davantage les échanges économiques et les investissements avec le Sénégal et les autres pays africains.







Le sommet de New Delhi sera aussi marqué par plusieurs rencontres économiques et culturelles. Des entreprises indiennes et africaines vont discuter de projets dans les domaines de l’énergie, du numérique, de la santé et de l’agriculture. Des activités culturelles, notamment un festival de musique et de danse Inde-Afrique, sont également prévues pour renforcer les liens entre les peuples.







Autre annonce importante, l’Inde organisera le 1er juin 2026 le premier Sommet de l’Alliance internationale pour la protection des grands félins. Cette rencontre mondiale réunira des experts et des dirigeants autour de la protection des lions, tigres et autres grands félins menacés.

