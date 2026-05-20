Premiers pas du dialogue : Bassirou Diomaye Faye reçoit ce jeudi les anciens premiers ministres

Lors du conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a réitéré son engagement constant à renforcer les consensus durables autour des solutions opérationnelles qui améliorent la vie des populations et le rayonnement international du pays.







Ainsi, le Chef de l’Etat annonce qu’il recevra, à partir de demain, les anciens premiers ministres et d’anciens ministres, notamment ceux qui avaient en charge les finances et la sécurité intérieure. Il indique que d’autres personnalités, notabilités et représentants des forces vives de la Nation seront également reçus dans un second temps.

