Uvs-Saint-Louis : les étudiants de la Promotion 13 dénoncent les retards de la reprise des cours et le manque de matériel


Les étudiants de la Promotion 13 de l’Université Numérique de Saint-Louis tirent la sonnette d’alarme sur les conditions de leur rentrée universitaire. Plusieurs mois après leur orientation post-bac, ils dénoncent l’absence de reprise effective des cours et l’attente prolongée qui touche des milliers d’étudiants à travers le pays.
 


Dans une déclaration à la presse, les étudiants pointent trois blocages majeurs. D’abord, les lenteurs administratives et le manque d’informations claires, qui entretiennent selon eux un sentiment d’abandon. Ensuite, le non-déploiement du matériel informatique promis. Sur plus de 25 000 étudiants concernés, la quasi-totalité n’aurait toujours pas reçu d’ordinateur, outil jugé indispensable pour suivre les cours à distance.

La Promotion 13 rappelle également l’accompagnement d’environ 250 000 F CFA par étudiant, annoncé pour l’équipement et l’apprentissage en ligne. Beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur l’état d’avancement de cette mesure, alors que les difficultés persistent sur le terrain.

Les étudiants demandent aux autorités, au ministère de l’Enseignement supérieur et aux responsables de l’université, la publication d’un calendrier clair et stable pour la reprise des cours, ainsi que davantage de transparence sur les engagements pris. Ils s’inquiètent des conséquences à long terme : une situation qui perdure pourrait, selon eux, décourager de futurs bacheliers d’opter pour l’université numérique.

« Nous ne demandons pas des privilèges. Nous demandons simplement le droit d’étudier, le droit d’apprendre et le droit de construire notre avenir », déclarent-ils, en appelant à un dialogue pacifique et républicain.

L’Université Numérique Virtuelle a été créée pour élargir l’accès à l’enseignement supérieur via le numérique et former des profils en technologie et en innovation.
 
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Vendredi 22 Mai 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



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