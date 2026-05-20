Parcelles Assainies : faux avocat, vrai scandale… l’étudiant,Cheikh Ahmadou Bamba Diop condamné après avoir voulu « défendre » un trafiquant de drogue

L’affaire a provoqué stupeur et malaise dans les milieux judiciaires. Présenté comme un simple étudiant en droit, Cheikh Ahmadou Bamba Diop a été reconnu coupable d’exercice illégal de la profession d’avocat après une intervention controversée au commissariat des Parcelles Assainies. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, il a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme.



Le procès, très suivi au tribunal de Guédiawaye, a tenu l’assistance en haleine pendant plusieurs heures. Comptable de formation et étudiant en troisième année de droit, le prévenu comparaissait pour usurpation de fonction et exercice illégal de la profession d’avocat après des faits survenus au commissariat des Parcelles Assainies.



D’après L’Observateur, tout serait parti d’une visite au commissariat où Cheikh Ahmadou Bamba Diop s’était rendu avec son frère. Selon sa version, les policiers l’auraient pris eux-mêmes pour un avocat.



À la barre, il explique que le lieutenant de police lui aurait demandé s’il souhaitait parler avec « son client ». Le gardé-à-vue en question, identifié sous le prénom de Madické, serait le mari d’une ancienne petite amie du prévenu.



Mais très vite, les enquêteurs auraient commencé à nourrir des soupçons.



Le juge a relevé plusieurs incohérences dans les déclarations du prévenu, notamment le fait qu’il ait insisté pour rencontrer le détenu. Selon le dossier, le commissaire et le lieutenant auraient trouvé son comportement particulièrement suspect, au point de s’interroger sur une possible tentative de trafic d’influence.



Face au tribunal, Cheikh Ahmadou Bamba Diop a nié avoir utilisé le titre de « Me ». Il a affirmé exercer comme comptable dans une société et poursuivre des études en droit fiscal après une formation en gestion et comptabilité. Il a même déclaré être titulaire d’un master dans cette spécialité. Une proche appelée à témoigner est venue confirmer ses études et son parcours universitaire.



Mais la partie civile ne s’est montrée guère convaincue.



Constitué partie civile, Me Aly Ndiaye a accusé le prévenu d’avoir « terni la profession » d’avocat. Selon lui, Cheikh Ahmadou Bamba Diop aurait usé de manœuvres pour obtenir l’autorisation de s’entretenir avec le gardé-à-vue, se comportant ainsi comme un véritable avocat sans en avoir la qualité.



Même tonalité du côté de Me Thioye, qui a estimé que le prévenu s’était clairement immiscé dans une profession réglementée et qu’une sanction exemplaire s’imposait.



Le procureur, considérant les faits particulièrement graves, avait requis une peine d’un an de prison ferme.



La défense, elle, a plaidé la clémence, évoquant une simple imprudence commise par un « délinquant primaire ».



Au terme des débats, le tribunal a finalement relaxé Cheikh Ahmadou Bamba Diop du chef d’usurpation de fonction, mais l’a reconnu coupable d’exercice illégal de la profession d’avocat.



Il a ainsi été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois ferme, ainsi qu’au paiement du franc symbolique aux avocats constitués partie civile.

