Dakar : un Nigérian et un Ghanéen arrêtés après le vol spectaculaire de 80 millions FCFA avec la technique du « pneu crevé »

Ils pensaient réaliser le casse parfait en plein cœur de Dakar. Mais leur fuite s’est brutalement arrêtée grâce à la vigilance de la victime et à l’intervention de simples citoyens. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, deux ressortissants étrangers, un Nigérian et un Ghanéen, ont été interpellés mardi 19 mai 2026 après avoir dérobé un sac contenant 80 millions de francs CFA à un commerçant.Les faits se sont déroulés vers 12h30 aux abords de l’École nationale de police, dans une opération décrite comme minutieusement préparée.La victime, identifiée sous les initiales Y. Hane, venait tout juste d’effectuer un important retrait de 100 millions de francs CFA au siège d’Ecobank Sénégal.Selon L’Observateur, la somme avait été répartie dans deux sacs distincts : 20 millions dans un premier sac et 80 millions dans un second.Mais le commerçant ignorait qu’il était déjà dans le viseur de malfaiteurs.Alors qu’il circulait en direction de son lieu de destination, il remarque un comportement étrange au niveau de son véhicule. Arrivé vers Escort Liberté, il décide de descendre pour vérifier ses pneus.La découverte est troublante : la roue arrière droite semble avoir été volontairement sabotée.C’est précisément à ce moment que les voleurs passent à l’action.Pendant que la victime inspecte le pneu endommagé, les deux suspects, qui le suivaient discrètement à moto, ouvrent rapidement la portière opposée du véhicule et s’emparent du sac contenant les 80 millions de francs CFA avant de tenter de disparaître dans la circulation.Mais leur plan ne va pas se dérouler comme prévu.Ayant aperçu la scène, le commerçant se lance immédiatement à leur poursuite en criant à l’aide. Son appel attire l’attention des passants et des usagers de la route qui décident d’intervenir.La course-poursuite prend fin au niveau d’un feu de circulation situé sur le tracé du Bus Rapid Transit.Les deux hommes sont finalement rattrapés puis immobilisés par des citoyens avant l’arrivée des forces de l’ordre.Toujours selon L’Observateur, le sac contenant les 80 millions de francs CFA a été récupéré intact.Conduits au commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar, les deux suspects ont été identifiés comme étant Obinna Osunwa, Nigérian de 41 ans domicilié aux Parcelles Assainies, et Justin Mmadu, Ghanéen de 31 ans travaillant comme livreur et résidant également dans le même quartier.Placés en garde à vue, les deux hommes auraient reconnu les faits sans difficulté.Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol par ruse en flagrant délit, des infractions passibles de lourdes sanctions pénales.L’enquête se poursuit désormais afin de déterminer si d’autres complices ont participé à cette opération soigneusement orchestrée.« Dakar : la vigilance citoyenne fait tomber deux présumés spécialistes du “vol au pneu crevé” »